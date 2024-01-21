Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Компания Astroscale представила концепт космической заправки

Японский стартап Astroscale раскрыл подробности проекта аппарата для заправки спутников в космосе. Его планируют отправить на орбиту в 2026 году.

Концепт Astroscale Prototype Service for Refueling / © Astroscale

Многие спутники до сих пор нормально функционируют после многих лет работы в космосе, но часто для их дальнейшей эксплуатации аппаратам не хватает топлива, чтобы поддерживать нужные высоту и траекторию.

Концепт аппарата Astroscale Prototype Servicer for Refueling (APS-R) представляет собой небольшой спутник, предназначенный для выполнения нескольких миссий по дозаправке спутников на геостационарной орбите.

APS-R состыкуется с топливным складом, который отправит Orbit Fab — стартап, разрабатывающий так называемые заправочные станции в космосе. Компания работает над заправочной станцией, которые хотят развернуть на высоте 36 000 километров над Землей. APS-R заправится топливом и отправится к спутнику клиента, проведет его заправку и проверку на предмет каких-либо утечек топлива или других проблем. Затем он снова отправится на топливный склад.