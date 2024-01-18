  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
52 минуты назад
Рейтинг: +223
Посты: 271

Объявлены победители конкурса «Канадский фотограф 2023 года»

Журнал Canadian Geographic назвал лучших фотографов, чьи объективы запечатлели одни из самых захватывающих моментов 2023 года.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Фотография абсолютного победителя конкурса: медведь гризли жует клевер туманным утром возле озера Манчо, Британская Колумбия / © Brandon Broderick
Фотография абсолютного победителя конкурса: медведь гризли жует клевер туманным утром возле озера Манчо, Британская Колумбия / © Brandon Broderick
 Первое место в категории «Дикая природа»: горбуша завершила долгое путешествие из океана к родной реке в центральной части острова Ванкувер, чтобы нереститься — и, возможно, стать пищей для голодного черного медведя / © Liron Gertsman
 Первое место в категории «Дикая природа»: горбуша завершила долгое путешествие из океана к родной реке в центральной части острова Ванкувер, чтобы нереститься — и, возможно, стать пищей для голодного черного медведя / © Liron Gertsman
Второе место в категории «Дикая природа»: гагара стряхивает воду с перьев, пока солнце встает над озером Митчелл в Киркфилде, Онтарио / © Matt Parish
Второе место в категории «Дикая природа»: гагара стряхивает воду с перьев, пока солнце встает над озером Митчелл в Киркфилде, Онтарио / © Matt Parish
Почетное упоминание в категории «Дикая природа»: канадская рысь присела на засыпанном снегом гребне шоссе недалеко от Форт-Нельсона, Британская Колумбия / © Brandon Broderick
Почетное упоминание в категории «Дикая природа»: канадская рысь присела на засыпанном снегом гребне шоссе недалеко от Форт-Нельсона, Британская Колумбия / © Brandon Broderick
Первое место в категории «Городские и природные ландшафты»: солнечные лучи пробиваются сквозь пелену темных облаков, освещая здание научного центра Ванкувера / © Aaron Ward
Первое место в категории «Городские и природные ландшафты»: солнечные лучи пробиваются сквозь пелену темных облаков, освещая здание научного центра Ванкувера / © Aaron Ward
Второе место в категории «Городские и природные ландшафты»: солнце опускается над бесплодными землями провинциального парка Альта, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, известного обилием окаменелостей динозавров / © Murray Cotton
Второе место в категории «Городские и природные ландшафты»: солнце опускается над бесплодными землями провинциального парка Альта, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, известного обилием окаменелостей динозавров / © Murray Cotton
Почетное упоминание в категории «Городские и природные ландшафты»: горы Три сестры отражаются в небольшом озере на закате в Канморе, Альта / © Bing Li
Почетное упоминание в категории «Городские и природные ландшафты»: горы Три сестры отражаются в небольшом озере на закате в Канморе, Альта / © Bing Li
Первое место в категории «Погода, времена года и небо»: грозовые тучи собираются над заливом Пауэлл на острове Девон, Нунавут / © Todd Mintz
Первое место в категории «Погода, времена года и небо»: грозовые тучи собираются над заливом Пауэлл на острове Девон, Нунавут / © Todd Mintz
Второе место в категории «Погода, времена года и небо»: полярное сияние над полуразрушенными фермерскими строениями в Пенсе, Саск / © Joel Waghela
Второе место в категории «Погода, времена года и небо»: полярное сияние над полуразрушенными фермерскими строениями в Пенсе, Саск / © Joel Waghela
Почетное упоминание в категории «Погода, времена года и небо»: торнадо к юго-востоку от Дидсбери, 1 июля 2023 года  / © Braydon Morisseau 
Почетное упоминание в категории «Погода, времена года и небо»: торнадо к юго-востоку от Дидсбери, 1 июля 2023 года  / © Braydon Morisseau 
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Янв
400
Животный мир Алтая
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как выжить в ледниковый период
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Титан — удивительный спутник Сатурна
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Баллистики — штурманы открытого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Янв
500
Есть ли границы у вида?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Янв
600
Синдром эмоционального выгорания
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Слоны Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Янв
700
Итоги 2023 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Янв
700
Российские динозавры и их соседи
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:40
Михаил Орлов

Психологи выяснили, как число братьев и сестер сказывается на психологическом здоровье

Исследование, проведенное более чем на 18 тысячах школьников из США и Китая, связало число детей в семье с их психическим благополучием. Оказалось, чем больше у подростка братьев и сестер, тем хуже его психологические показатели согласно опросникам. При этом наличие старших детей с разницей в возрасте меньше года особенно сильно ухудшило такие оценки.

Психология
# дети
# здоровье
# Китай
# семья
# США
# школьники
Вчера, 14:32
Ольга Иванова

Социологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смысла

Американские исследователи выяснили, что каждый человек так или иначе по-своему понимает здравый смысл. То, что кажется нормальным для одного, будет ненормальным для другого. И это явление распространено куда шире, чем можно было себе представить.

Психология
# адекватность
# здравый смысл
# норма
# нормальность
# оценка
# утверждение
Позавчера, 13:06
Александр Березин

Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship

SpaceX в этом году планирует провести 150 космических запусков против 96 в 2023 году, причем около десятка из них должны стать полетами Starship. Глава компании считает, что выяснил причины взрыва корабля при его последнем, втором, испытательном полете и это позволяет надеяться на успех последующих.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космонавтика
15 января
Ольга Иванова

Студенты перестали быть умнее остальных членов общества

Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.

Психология
# IQ-тест
# вузы
# интеллект
# студенты
# тест Айзенка
# университеты
13 января
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
15 января
Игорь Байдов

На комете впервые нашли пещеры

Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.

Астрономия
# 67P/Чурюмова–Герасименко
# комета
# пещера
# Розетта
# филы
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древнейшая черная дыра уничтожает свою галактику

    19 минут назад

  2. Секс до смерти и каннибализм: биологи рассказали о жизни сумчатых мышей из Австралии

    2 часа назад

  3. Ученые показали, как добавление примесей в термоэлектрические материалы влияет на их механические свойства

    3 часа назад

  4. Биологи выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условиях

    3 часа назад
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

14 января

Последние комментарии

Александр Березин
6 минут назад
Иван Колупаев, "А про столкновение ретроградных с ретроградными молчок." Столкновение ретроградных с ретроградными значительно менее вероятно,

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

Иван Колупаев
12 минут назад
Александр Березин, странно что сравнивают столкновения прямых с ретроградными и прямых с прямыми. Мол это все объясняет. Прямым быть хорошо,

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

Александр Березин
13 минут назад
Виктор Ларионов, дело в том, что этой работе ничего не нужно противопоставлять. Она никак не противоречит мультимпактной гипотезе, т.к. показанные

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

Виктор Ларионов
24 минуты назад
Александр Березин, теория мультиимпакта, по моему мнению, выглядет вполне правдоподобно. Но нужно больше убедительных фактов! Что Вы можете

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

White_Shadow
26 минут назад
Люди 100 лет назад: - Через сто лет мы будем летать к звёздам и подружимся с инопланетными расами. Также люди сейчас: ... Мы намшли марсмианский

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star TrekМарсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Эдуард Егоров
2 часа назад
Shama z, а вам не когда не приходила на ум , почему так! Такое и раньше происходила, когда селянин переезжали в города.

Hyundai показала полномасштабную версию экскаватора Concept X с ИИHyundai показала полномасштабную версию экскаватора Concept X с ИИ

galinaaa7228
3 часа назад
zaza zazini, сейчас существуют такие техники, остаёшься от прогресса

Марсоход Curiosity начал первое крупное исследование песка на МарсеМарсоход Curiosity начал первое крупное исследование песка на Марсе

Александр Березин
3 часа назад
Иван Лавренов, про моря -- если принять эту гипотезу, то лунные моря все равно не связаны с глобальным океаном магмы. Про "Для мультиимпакта

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

Игорь Коняшов
5 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, Очевидно, что все это может работать только при генерации корма на месте, т.е. при наличии растений. В противном случае корм не

Котикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человекомКотикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человеком

Игорь Коняшов
6 часов назад
Виктор Ларионов, Это была изначально бредовая идея. Поскольку Ту-160 достигает сверхзвука только в режиме форсажа, а крейсерская у него 850 км/ч. В то

NASA представило «тихий» сверхзвуковой самолет X-59NASA представило «тихий» сверхзвуковой самолет X-59

Дмитрий GF
6 часов назад
Николай Цыгикало, Нет разницы) Замечание конечно не существенное.

NASA представило «тихий» сверхзвуковой самолет X-59NASA представило «тихий» сверхзвуковой самолет X-59

Evgeny
7 часов назад
Если везти мышей, то надо брать и котиков - ловить этих мышей

Котикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человекомКотикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человеком

Zhe Sh
8 часов назад
Расцениваю эту грязную пальцефобскую статью как совершенно беспардонный выпад против нас, важной социальной группы большебезымяннопалечников!

У психопатов оказалась схожая длина пальцевУ психопатов оказалась схожая длина пальцев

Totkto Tamgdenado
8 часов назад
Сами вы ешьте свою астромышатину.

Котикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человекомКотикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человеком

Николай Овчинников
8 часов назад
Ruslan, Тогда его засыпет песком, придется разгребать

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Zhe Sh
9 часов назад
" ̶К̶о̶м̶с̶о̶м̶о̶л̶е̶ц̶ олигофрен, на самолёт!"

Федеральное управление гражданской авиации США нанимает сотрудников с психическими и физическими отклонениямиФедеральное управление гражданской авиации США нанимает сотрудников с психическими и физическими отклонениями

Jora Bayramow
10 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, Как бы мы ни хотим, но по другому переселяться в другие планеты и стать вечно живущими биологическими разумными существами

Искусственный интеллект научили имитировать почерк человекаИскусственный интеллект научили имитировать почерк человека

Андрей Ляпугин
10 часов назад
Гена Пастухов, получить и освоить гранты, основной смысл огромного количества исследований. Писать, что научных исследований, даже в кавычках не

Социологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смыслаСоциологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смысла

Zav Baz
13 часов назад
"И восстали машины из пепла ядерного огня и пошла война на уничтожение человечества"

Hyundai показала полномасштабную версию экскаватора Concept X с ИИHyundai показала полномасштабную версию экскаватора Concept X с ИИ

Дмитрий Kuрueнко
15 часов назад
Дмитрий Ботвиненко, Не хочешь мышей - ешь тараканов. Колхоз -дело добровольное. А я поросенка заведу, он и как питомец хорош и почву удобрит и вообще

Котикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человекомКотикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человеком

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно