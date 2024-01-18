Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Объявлены победители конкурса «Канадский фотограф 2023 года»
Журнал Canadian Geographic назвал лучших фотографов, чьи объективы запечатлели одни из самых захватывающих моментов 2023 года.
Исследование, проведенное более чем на 18 тысячах школьников из США и Китая, связало число детей в семье с их психическим благополучием. Оказалось, чем больше у подростка братьев и сестер, тем хуже его психологические показатели согласно опросникам. При этом наличие старших детей с разницей в возрасте меньше года особенно сильно ухудшило такие оценки.
Американские исследователи выяснили, что каждый человек так или иначе по-своему понимает здравый смысл. То, что кажется нормальным для одного, будет ненормальным для другого. И это явление распространено куда шире, чем можно было себе представить.
SpaceX в этом году планирует провести 150 космических запусков против 96 в 2023 году, причем около десятка из них должны стать полетами Starship. Глава компании считает, что выяснил причины взрыва корабля при его последнем, втором, испытательном полете и это позволяет надеяться на успех последующих.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дирижер атомного взрыва: тело и жизнь самой тайной части ядерного заряда
Далеко ли до Андромеды? Тест-гид по Галактике и окрестностям от Naked Science
Курс на Марс: как NASA готовится к самому главному космическому путешествию
Самые запретные места на планете
К звездам! Разбираетесь ли вы в современных и перспективных космических двигателях? — Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии