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Астрономы зафиксировали радиосигнал из центра шарового звездного скопления
Международная команда астрономов из Университета Кертина (Австралия) создала самое подробное изображение шарового звездного скопления 47 Тукана.
Изображение второго по яркости на ночном небе шарового звездного скопления, известного как 47 Тукана, получила группа исследователей из Международного центра астрофизических исследований (ICRAR) Университета Кертина — австралийского государственного исследовательского университета (Бентли, Перт, Западная Австралия).
Ученые также зафиксировали радиосигнал из центра 47 Тукана.
Доктор Араш Баграмян (Arash Bahramian) из Университета Кертина отметил, что шаровые звездные скопления — это древние реликты ранней Вселенной. «Шаровые скопления — очень старые гигантские скопления звезд, которые мы видим вокруг Млечного Пути. Они невероятно плотные: от десятков тысяч до миллионов звезд, упакованных в сферу», — объяснил он.
На полученном изображении — 47 Тукана, одно из самых массивных шаровых звездных скоплений в Галактике. В нем более миллиона звезд, очень яркое и плотное ядро.
Баграмян рассказал, что открытие сделали после 450 часов наблюдений на австралийском телескопе CISRO ATCA. Это самое подробное радиоизображение, когда-либо полученное австралийским радиотелескопом: оно позволило обнаружить невероятно слабый радиосигнал из центра звездного скопления.
Аллесандро Падуано из Университета Кертина при ICRAR, участвовавший в исследовании, добавил, что зарегистрированный сигнал может иметь два объяснения. Первое: шаровое звездное скопление 47 Тукана, вероятно, имеет в центре черную дыру с массой, находящейся между сверхмассивными черными дырами в центрах галактик и черными дырами звездной массы, образующимися в результате коллапса звезд.
«Хотя считается, что черные дыры средней массы существуют в шаровых скопления, до сих пор не было обнаружено ни одной такой дыры», — сказал ученый. Если зафиксированный сигнал окажется черной дырой, это станет первым ее открытием внутри шарового скопления.
Второй возможный источник сигнала — пульсар, вращающаяся нейтронная звезда с магнитным полем, излучающая радиоволны.
«Пульсар, находящийся так близко к центру скопления, тоже представляет собой интересное с научной точки зрения открытие, поскольку его можно задействовать для поиска центральной черной дыры, которую еще предстоит обнаружить», — подытожил Падуано.
Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.
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