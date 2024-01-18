Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрономы зафиксировали радиосигнал из центра шарового звездного скопления

Открытый радиосигнал (белый квадрат) в центре 47 Тукана / © Paduano et al., doi: 10.3847/1538-4357/ad0e68.

Изображение второго по яркости на ночном небе шарового звездного скопления, известного как 47 Тукана, получила группа исследователей из Международного центра астрофизических исследований (ICRAR) Университета Кертина — австралийского государственного исследовательского университета (Бентли, Перт, Западная Австралия).



Ученые также зафиксировали радиосигнал из центра 47 Тукана.

Доктор Араш Баграмян (Arash Bahramian) из Университета Кертина отметил, что шаровые звездные скопления — это древние реликты ранней Вселенной. «Шаровые скопления — очень старые гигантские скопления звезд, которые мы видим вокруг Млечного Пути. Они невероятно плотные: от десятков тысяч до миллионов звезд, упакованных в сферу», — объяснил он.

На полученном изображении — 47 Тукана, одно из самых массивных шаровых звездных скоплений в Галактике. В нем более миллиона звезд, очень яркое и плотное ядро.

Баграмян рассказал, что открытие сделали после 450 часов наблюдений на австралийском телескопе CISRO ATCA. Это самое подробное радиоизображение, когда-либо полученное австралийским радиотелескопом: оно позволило обнаружить невероятно слабый радиосигнал из центра звездного скопления.

Аллесандро Падуано из Университета Кертина при ICRAR, участвовавший в исследовании, добавил, что зарегистрированный сигнал может иметь два объяснения. Первое: шаровое звездное скопление 47 Тукана, вероятно, имеет в центре черную дыру с массой, находящейся между сверхмассивными черными дырами в центрах галактик и черными дырами звездной массы, образующимися в результате коллапса звезд.

«Хотя считается, что черные дыры средней массы существуют в шаровых скопления, до сих пор не было обнаружено ни одной такой дыры», — сказал ученый. Если зафиксированный сигнал окажется черной дырой, это станет первым ее открытием внутри шарового скопления.

Второй возможный источник сигнала — пульсар, вращающаяся нейтронная звезда с магнитным полем, излучающая радиоволны.

«Пульсар, находящийся так близко к центру скопления, тоже представляет собой интересное с научной точки зрения открытие, поскольку его можно задействовать для поиска центральной черной дыры, которую еще предстоит обнаружить», — подытожил Падуано.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.