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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
2 минуты назад
Рейтинг: +216
Посты: 268

Горбатые киты создали спираль Фибоначчи в Антарктиде

Фотограф Пит ван ден Бемб (Piet van den Bemd) во время экспедиции в Антарктиде с помощью дрона заснял удивительные кадры кормления горбатых китов.

Сообщество
# Антарктида
# киты
# природа
Кадр кормления горбатых китов / © Piet van den Bemd
Кадр кормления горбатых китов / © Piet van den Bemd

На кадрах, опубликованных на ютьюбе, видно, что морским гигантам удалось создать идеальную спираль Фибоначчи, также известную в математике как золотая спираль.

Это последовательность соединенных четвертей окружностей, вписанных внутри массивов квадратов со сторонами, равными числам Фибоначчи. 

© NS-community
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