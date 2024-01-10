  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Только что
Рейтинг: +485
Посты: 1310

Hyundai представила электрическое воздушное такси S-A2

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai на выставке CES в Лас-Вегасе представила прототип электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) S-A2. Он будет работать «так же тихо, как посудомоечная машина» и сможет получать энергию от твердотельных батарей.

Сообщество
# Hyundai
# технологии
# транспорт
S-A2 / © Supernal
S-A2 / © Supernal

Представители Hyundai рассказали, что объединили в S-A2 автомобильный дизайн с инновационными аэрокосмическими разработками, чтобы создать новый способ передвижения по городу.

S-A2 / © Supernal
S-A2 / © Supernal

S-A2 с V-образным хвостовым оперением и восемью поворотными винтами будет способен развивать скорость 193 километра в час и летать на высоте до 460 метров. Электрическое воздушное такси Hyundai предназначено для поездок по городу на расстояние от 40 до 65 километров.

Интерьер S-A2 / © Supernal
Интерьер S-A2 / © Supernal

Компания планирует начать летные испытания к концу 2024 года, а в 2028-м официально запустить аппарат в производство.

Пассажирские сиденья S-A2 / © Supernal
Пассажирские сиденья S-A2 / © Supernal
© Carscoops
© CNET
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Янв
1000
Соль и сахар: так ли они страшны?
Живое слово
Тверь
Лекция
10 Янв
700
Археологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Янв
600
Рождество Пастернака и Бродского
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Янв
Бесплатно
Искусственный интеллект в пищевой промышленности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Янв
400
Витус Беринг: две великих экспедиции и 148 портретов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Что такое зеленая химия
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
13 Янв
600
Диалектика Просвещения. Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Нейрофизиология и искусство
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
500
Нейробиология эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:01
Дарья Губина

В магнитосфере Юпитера впервые обнаружили джеты

Летом 2023 года астрономы впервые засекли плазменные потоки в магнитосфере другой планеты — Марса. Теперь, проанализировав данные, собранные «Вояджером-2», ученые подтвердили существование таких джетов у еще одной планеты Солнечной системы.

Астрономия
# Вояджер-2
# джеты
# магнитосфера
# Юпитер
Вчера, 14:30
Дарья Сидельникова

В бутилированной питьевой воде нашли сотни тысяч частиц микропластика

В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.

Медицина
# пластик
# пластиковые бутылки
# пластиковые отходы
# ПЭТ-бутылка
Позавчера, 10:59
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
Позавчера, 10:59
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
5 января
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.

Палеонтология
# кембрийский взрыв
# палеозой
# хищники
# членистоногие
# эволюция
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В ПНИПУ предложили метод эффективного снижения выбросов оксидов азота от газотурбинных установок

    48 минут назад

  2. В магнитосфере Юпитера впервые обнаружили джеты

    Вчера, 19:01

  3. Ученые проверили влияние каннабиса на тренировки

    Вчера, 17:46

  4. Астрономы объяснили, как образуются гигантские «странные радиокруги»

    Вчера, 16:28
Выбор редакции

Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете

Вчера, 09:48

Последние комментарии

Александр Бокмарев
2 минуты назад
Gendel, что то у народа на тему гомосексуализма совсем последний год кукуха поехала.

Предки приматов жили парамиПредки приматов жили парами

Нетвое Дело
45 минут назад
Spak, так они стяжку строят)

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Нетвое Дело
46 минут назад
Да это волнорез

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Станислав Пономарев
49 минут назад
Spak, зависит от цели поездки. Отдыхать на море или поглазеть на неоновые штучки

Появились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской АравииПоявились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской Аравии

Джон
2 часа назад
Magnus Dominus, а чем советские лучше? Большей скукотищи я в жизни не видел...

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

havamal havamal
4 часа назад
Владимир Слепов, если все люди реагируют одинаково и в обязательном порядке, выполняя одинаковые действия - это инстинкты. Но люди могут терпеть

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

John Smith
5 часов назад
И. Колупаев, о том и речь, я не спорю с фактами. Марина спорит, но это уж её проблемы. «Миграционный кризис» в США начался уже 250 лет назад. Страна

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

havamal havamal
5 часов назад
Immanuil Poddevkin, если углубишься в тему, то поймёшь. Инстинкт непреодолим в том смысле, что всегда влечёт за собой определённые действия. Однако

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

havamal havamal
5 часов назад
Koperor, я слышал об этом, но вопрос: инстинкт должен проявляться постоянно и одинаково, брови же при встрече мы поднимаем не всегда. Так что этот

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Михаил Симонов
5 часов назад
Феликс Ой, 200 метров ширина проспекта с домами по обе стороны) ну у нас как обычно центральная улица, потом от неё ещё по двухполостной дороге потом

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Анастасия Брыкина
6 часов назад
Ашот Агабабян, это рефлекс, а не инстинкт. Инстинкт - сложное поведение, совокупность множества последовательно выполняемых действий. Рефлекс -

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Иван Колупаев
6 часов назад
John Smith, ну а с чем тогда вообще споришь? Да США удалось купировать демографический кризис за счет миграционного. И от такого "решения" коренные

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

John Smith
6 часов назад
И. Колупаев, я как раз не спорю с цифрами, которые ты привел.

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Феликс Ой
6 часов назад
Ruslan, ширина Красной площади 75 метров. 200 метров это два футбольных поля. Куда шире еще? Тем более идея там сделать пространства в тени для комфортной

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
6 часов назад
Повесточный ты наш )) загляни в википедию и узри список стран по уровню рождаемости. Везде, абсолютно везде, демографический кризис, ну разве что

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Spak
7 часов назад
Станислав Пономарев, за ощущением синтетического будущего(киберпанка). Особенно если вокруг настроят всякой мелкой фигни, засвечиваемой неоном.

Появились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской АравииПоявились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской Аравии

Spak
7 часов назад
Это гораздо реалистичнее чем небоскреб-линия. Кроме того тут будет удобно проводить гонки, так любимые шейхами.

В Саудовской Аравии подготовили инфраструктуру для еще одной «Линии»В Саудовской Аравии подготовили инфраструктуру для еще одной «Линии»

Иван Колупаев
7 часов назад
Факт что Америка чемпион по притоку мигрантов там их проживает больше 50 млн и каждый год прибывает еще 700-900 тыс. Факт что рождаемость в Америке ниже

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

John Smith
7 часов назад
М. Круглова, ну вот видишь, какая разница между мной и тобой - я не переживаю по поводу трех людей, которые не верят в реальность гравитации, верят в

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

re SHTO
7 часов назад
"На сегодня всегда без сбоев и с первого раза мягкое прилунение получилось только у Китая в 2010-х." Вот уж китайцы молодцы, тем временем на земле

Первая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачуПервая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно