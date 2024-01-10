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Hyundai представила электрическое воздушное такси S-A2

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai на выставке CES в Лас-Вегасе представила прототип электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) S-A2. Он будет работать «так же тихо, как посудомоечная машина» и сможет получать энергию от твердотельных батарей.

S-A2 / © Supernal

Представители Hyundai рассказали, что объединили в S-A2 автомобильный дизайн с инновационными аэрокосмическими разработками, чтобы создать новый способ передвижения по городу.

S-A2 / © Supernal

S-A2 с V-образным хвостовым оперением и восемью поворотными винтами будет способен развивать скорость 193 километра в час и летать на высоте до 460 метров. Электрическое воздушное такси Hyundai предназначено для поездок по городу на расстояние от 40 до 65 километров.

Интерьер S-A2 / © Supernal

Компания планирует начать летные испытания к концу 2024 года, а в 2028-м официально запустить аппарат в производство.

Пассажирские сиденья S-A2 / © Supernal

© Carscoops

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