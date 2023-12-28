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Николай Головин
Николай Головин
3 минуты назад
Рейтинг: +78
Посты: 188

Росавиация допустила магистральный самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров

После испытаний по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета МС-21 Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на магистральном лайнере МС-21 до 211 человек (ранее — до 175).

Сообщество
# авиация
# МС-21
# Россия
# технологии
МС-21 / © РИА Новости / Евгений Одиноков
МС-21 / © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Перед выдачей одобрения главного изменения к сертификату типа прошли испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета. Подтверждались соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам летной годности, а также функционирование аварийно-спасательного оборудования МС-21», — сообщили в ведомстве.

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») недавно опубликовала видео испытаний по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета МС-21-310.

© NS-community
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