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Видео: i-Space испытала двигатель для многоразовой ракеты

Частная китайская компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., или i-Space, с 19 по 25 декабря 2023 года проводила испытания двигателя JD2 для будущей ракеты Hyperbola-3.

Ракета Hyperbola-3 в двух конфигурациях (крайние правые изображения) на плакате i-Space / © i-Space

Hyperbola-3, которая должна полететь в 2025 году, будет представлена в трех конфигурациях. Самая мощная из них — с двумя ускорителями — сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 8,5 тонны полезной нагрузки.

© NS-community

Ранее в декабре i-Space провела тестовые испытания вертикальных взлета и посадки прототипа одноступенчатой Hyperbola-2 SQX-2Y, которые знаменуют прогресс в создании китайской многоразовой ракеты.