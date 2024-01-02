Стали известны победители фотоконкурса Tamron

Несколько дней назад Naked Science писал про косатку Наю, которая живет в «Москвариуме». Ная со дня на день должна была родить детеныша, но даже в дикой природе роды косаток завершаются успехом лишь в половине случаев. Ная — молодая и неопытная самка, поэтому врачи не очень надеялись на успех — погибнуть мог не только малыш, но и сама молодая мать. Но вчера произошло настоящее новогоднее чудо — после долгих и сложных родов, когда, казалось бы, надежды на спасение детеныша уже не было, в «Москвариуме» родилась маленькая косатка — самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов. Это первые роды косатки в искусственной среде в России.