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Стали известны победители фотоконкурса Tamron
Представители японской компании Tamron, которая занимается производством объективов, линз и оптических приборов, подвели итоги своего ежегодного фотоконкурса.
Чаще всего научные итоги похожи друг на друга: разные издания пересказывают одни и те же события. Уходящий 2023 год особенный: его научные события включают острый кризис в космологии — и, одновременно, его решение. Это редкое сочетание: обычно между кризисом и его разрешение в науке проходит много лет. В общем, мы обещаем: основная часть тех итогов года, что вы увидите ниже, ничем не будет похожа на то, что можно прочитать где-то еще.
Несколько дней назад Naked Science писал про косатку Наю, которая живет в «Москвариуме». Ная со дня на день должна была родить детеныша, но даже в дикой природе роды косаток завершаются успехом лишь в половине случаев. Ная — молодая и неопытная самка, поэтому врачи не очень надеялись на успех — погибнуть мог не только малыш, но и сама молодая мать. Но вчера произошло настоящее новогоднее чудо — после долгих и сложных родов, когда, казалось бы, надежды на спасение детеныша уже не было, в «Москвариуме» родилась маленькая косатка — самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов. Это первые роды косатки в искусственной среде в России.
Исследователи из США придумали простой метод уменьшения статического электричества, вырабатываемого при измельчении целых кофейных зерен, что делает вкус и аромат кофе более насыщенным. Они также предложили конкретные рекомендации того, как этого добиться.
Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.
Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что грызуны предпочитают спать с другими особями, а не в одиночку. Притом что совместный сон может быть более беспокойным, чем сон в одиночестве. Исследователи считают, что животные «жертвуют» здоровым сном во имя физических контактов. Схожие процессы, по мнению ученых, могут происходить с людьми.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
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