  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
2 минуты назад
Рейтинг: +213
Посты: 264

Стали известны победители фотоконкурса Tamron

Представители японской компании Tamron, которая занимается производством объективов, линз и оптических приборов, подвели итоги своего ежегодного фотоконкурса.

Сообщество
# природа
# фотографии
Победитель конкурса в категории «Дикая природа» / © Forest Qiao
Победитель конкурса в категории «Дикая природа» / © Forest Qiao
Первое место в категории «Дикая природа» / © Joe Mullica
Первое место в категории «Дикая природа» / © Joe Mullica
Второе место в категории «Дикая природа» / © Ryan Wilkes
Второе место в категории «Дикая природа» / © Ryan Wilkes
Высокая оценка в категории «Дикая природа» / © Alexandre Lafontaine 
Высокая оценка в категории «Дикая природа» / © Alexandre Lafontaine 
 Высокая оценка в категории «Дикая природа» / ©  Howard M. Paul
 Высокая оценка в категории «Дикая природа» / ©  Howard M. Paul
Снимок победителя в категории «Путешествие/пейзаж» / © Marcin Zajac
Снимок победителя в категории «Путешествие/пейзаж» / © Marcin Zajac
Первое место в категории «Путешествие/пейзаж» / ©  Jon Hafen
Первое место в категории «Путешествие/пейзаж» / ©  Jon Hafen
Второе место в категории «Путешествие/пейзаж» / © Anna DeStefano
Второе место в категории «Путешествие/пейзаж» / © Anna DeStefano
Высокая оценка в категории «Путешествие/пейзаж» / © Joe Howard
Высокая оценка в категории «Путешествие/пейзаж» / © Joe Howard
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Янв
1150
Фантастическая наука
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
04 Янв
1500
Рождение и жизнь звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Мастер-класс
04 Янв
Бесплатно
Японская каллиграфия
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Экскурсия
05 Янв
1500
Движенья нет, сказал мудрец брадатый..?
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
06 Янв
700
Звездная книга
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
07 Янв
700
Астрофизические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Янв
Бесплатно
Возможности этики. Пролегомены к этике Хайдеггера
Сигнум
Москва
Лекция
09 Янв
600
Скандинавская средневековая баллада: встреча с европейской культурой
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Янв
1000
Соль и сахар: так ли они страшны?
Живое слово
Тверь

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
52 минуты назад
Александр Березин

Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

Чаще всего научные итоги похожи друг на друга: разные издания пересказывают одни и те же события. Уходящий 2023 год особенный: его научные события включают острый кризис в космологии — и, одновременно, его решение. Это редкое сочетание: обычно между кризисом и его разрешение в науке проходит много лет. В общем, мы обещаем: основная часть тех итогов года, что вы увидите ниже, ничем не будет похожа на то, что можно прочитать где-то еще.

С точки зрения науки
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космологии
# семаглутид
# стандартная космологическая модель
# физика
Выбор редакции
31.12.2023
Ольга Иванова

Новогоднее чудо: первые роды косатки в российском океанариуме завершились успешно

Несколько дней назад Naked Science писал про косатку Наю, которая живет в «Москвариуме». Ная со дня на день должна была родить детеныша, но даже в дикой природе роды косаток завершаются успехом лишь в половине случаев. Ная — молодая и неопытная самка, поэтому врачи не очень надеялись на успех — погибнуть мог не только малыш, но и сама молодая мать. Но вчера произошло настоящее новогоднее чудо — после долгих и сложных родов, когда, казалось бы, надежды на спасение детеныша уже не было, в «Москвариуме» родилась маленькая косатка — самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов. Это первые роды косатки в искусственной среде в России.

Биология
# детеныш
# косатка Ная
# косатки
# Москвариум
# рождение
29.12.2023
Ольга Иванова

Ученые нашли способ сделать кофе вкуснее

Исследователи из США придумали простой метод уменьшения статического электричества, вырабатываемого при измельчении целых кофейных зерен, что делает вкус и аромат кофе более насыщенным. Они также предложили конкретные рекомендации того, как этого добиться.

Химия
# аромат
# вкус
# зерна
# кофе
# статическое электричество
27.12.2023
Дарья Губина

От «дрессировки» бактерий до фундаментальной физики: 10 удивительных современных технологий

Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.

Hi-Tech
# бактерии
# изучение космоса
# космос
# Луна
# марс
# Россия
# технологии
28.12.2023
Ольга Иванова

Сон в одиночестве оказался здоровее сна с партнером

Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что грызуны предпочитают спать с другими особями, а не в одиночку. Притом что совместный сон может быть более беспокойным, чем сон в одиночестве. Исследователи считают, что животные «жертвуют» здоровым сном во имя физических контактов. Схожие процессы, по мнению ученых, могут происходить с людьми.

Медицина
# братья
# женщины
# мужчины
# мыши
# сновидение
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21.12.2023
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

    52 минуты назад

  2. Новогоднее чудо: первые роды косатки в российском океанариуме завершились успешно

    31.12.2023

  3. Космический нафталин образовался в холодном межзвездном пространстве

    30.12.2023

  4. Астрономы придумали, как уже сегодня искать инопланетные моря

    29.12.2023
Выбор редакции

Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

52 минуты назад

Последние комментарии

Affidavit Donda
49 минут назад
Это у него ритуальное такое ритуальное поплёвывание нечистотами в сторону людей, которых ему приказано ненавидеть. Ни на русский, ни на какой

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Affidavit Donda
51 минута назад
Что особенно забавно, "страна, поменявшая название"(ц) именно так и поступила.

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Станислав Пономарев
3 часа назад
Зачем ехать на отдых в экстремальный климат? Чтобы безвылазно сидеть в отелях с микроклиматом? По мне так лучше ( и наверно не дороже) куда-нибудь

Появились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской АравииПоявились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской Аравии

Eugene Zaboy
7 часов назад
«Станем ли мы испытывать по отношению к ним еще более сильный расизм, чем тот, который мы испытываем среди нас сегодня — потому что в некоторых

Генетики обнаружили, кто «вымыл» неандертальские гены из европейцевГенетики обнаружили, кто «вымыл» неандертальские гены из европейцев

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
Леонид, это если вы свои +/- слишком быстро лепите;

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
да, основное назначение этого "микротелескопа" - изучать укладку белковых молекул, но и динамика "элементарных" реакций вызывает всеобщий интерес.

XFEL: гибрид микроскопа с ускорителемXFEL: гибрид микроскопа с ускорителем

Affidavit Donda
10 часов назад
//широкопольный (WXT) ------------------------------------ Какой, простите?

Зонд «Эйнштейн» отправится в космос на китайской ракете  Зонд «Эйнштейн» отправится в космос на китайской ракете  

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
Вы не могли бы пояснить термин "чистокровные американцы"? да и "гандонами" я совершенно иных персонажей называю..

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
Panpsy, это причина по которой им пришлось уйти вглубь материка - но не причина их тотального вымирания. А причина глубже: их мозг был более древним и

Умные неандертальцыУмные неандертальцы

Дониеров Аслиддинхон
13 часов назад
Меньше всего в странах юго восточной Азии потому что они молятся рано утром до восхода солнца поэтому встают рано

Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всегоУченые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего

Александр Панов
14 часов назад
А как там наш совместный телескоп? Немцы не думают включить все таки свою часть.

Зонд «Эйнштейн» отправится в космос на китайской ракете  Зонд «Эйнштейн» отправится в космос на китайской ракете  

John Smith
14 часов назад
Andrey Prosvirin, ну на самом деле всё не так плохо. НАСА каждый год запрашивает на несколько миллиардов больше, чем в конце-концов одобряют. По сравнению с

NASA раскрыло планы на 2024 годNASA раскрыло планы на 2024 год

Andrey Prosvirin
16 часов назад
John Smith, Похоже им там всё порезать хотят, кроме Артемиды.

NASA раскрыло планы на 2024 годNASA раскрыло планы на 2024 год

Aлек сей Нии_pet
16 часов назад
JS, вы уже пишете Солнце с маленькой литеры, тогда как "Артемида" - сбольшой; из какого ,прст, универсума такие навыки чисто-писания?

NASA раскрыло планы на 2024 годNASA раскрыло планы на 2024 год

Aлек сей Нии_pet
17 часов назад
Gr tsvt, вы случайно Балканы никакие не возводили?

Археологи раскопали архив самого могущественного хеттского царяАрхеологи раскопали архив самого могущественного хеттского царя

Иван Колупаев
19 часов назад
А где можно посмотреть проекты которые этому Агентству развития территорий Neom удалось закончить? Или таковых пока не имеется?

Появились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской АравииПоявились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской Аравии

John Smith
19 часов назад
Вот запрос НАСА на 2024 год, который не будет одобрен. Бюджет останется на уровне 2023 года, т.е. $25 миллиардов. Деньги заберут у проектов по возвращению

NASA раскрыло планы на 2024 годNASA раскрыло планы на 2024 год

Affidavit Donda
2 дня назад
Болезный, твоё яростное нахрюкивание подозрительно похоже на шизофазию. Выздоравливай. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F

Археологи раскопали архив самого могущественного хеттского царяАрхеологи раскопали архив самого могущественного хеттского царя

Sam Dowson
2 дня назад
Что это, улюлюканье под всеобщий одобрямс бостонского зверинца, или же попытка нахрюка соседа по клетке? Колонка с комментариями сегодня больше

Археологи раскопали архив самого могущественного хеттского царяАрхеологи раскопали архив самого могущественного хеттского царя

Affidavit Donda
2 дня назад
Что за "117 безаварийных стартов"(ц) и "два взрыва"(ц)?

Инфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 годаИнфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно