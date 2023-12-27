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Стали известны некоторые характеристики российского электромобиля «Атом»

Электромотор электромобиля «Атом» / © АО «Кама»

«Атом», по данным разработчика, получит электромотор мощностью 204 лошадиные силы, сможет разгоняться от нуля до 100 километров в час за семь секунд, а запас хода на одной зарядке составит до 500 километров.

Платформа электромобиля «Атом» / © АО «Кама»

Новинка получит зарядные разъемы двух типов: Type 2 для медленной зарядки переменным током (мощностью до 22 киловатт) и китайский GB/T для быстрой зарядки как постоянным, так и переменным током.

При быстрой зарядке постоянным током батарею на 100 километров получится зарядить за восемь минут.

Платформа электромобиля «Атом» / © АО «Кама»

Производство электромобиля планируют организовать на площадках завода «Москвич».

Серийные «Атомы» появятся только в 2025 году, но предзаказ можно оформить уже сейчас.