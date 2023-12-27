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Стали известны некоторые характеристики российского электромобиля «Атом»
Разработчик электромобиля «Атом» — компания АО «Кама» — рассказал о некоторых характеристиках будущей машины.
«Атом», по данным разработчика, получит электромотор мощностью 204 лошадиные силы, сможет разгоняться от нуля до 100 километров в час за семь секунд, а запас хода на одной зарядке составит до 500 километров.
Новинка получит зарядные разъемы двух типов: Type 2 для медленной зарядки переменным током (мощностью до 22 киловатт) и китайский GB/T для быстрой зарядки как постоянным, так и переменным током.
При быстрой зарядке постоянным током батарею на 100 километров получится зарядить за восемь минут.
Производство электромобиля планируют организовать на площадках завода «Москвич».
Серийные «Атомы» появятся только в 2025 году, но предзаказ можно оформить уже сейчас.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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