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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +669
Посты: 1343

Стали известны некоторые характеристики российского электромобиля «Атом»

Разработчик электромобиля «Атом» — компания АО «Кама» — рассказал о некоторых характеристиках будущей машины.

Сообщество
# атом
# Россия
# технологии
# электромобили
Электромотор электромобиля «Атом» / © АО «Кама»
Электромотор электромобиля «Атом» / © АО «Кама»

«Атом», по данным разработчика, получит электромотор мощностью 204 лошадиные силы, сможет разгоняться от нуля до 100 километров в час за семь секунд, а запас хода на одной зарядке составит до 500 километров. 

Платформа электромобиля «Атом» / © АО «Кама»
Платформа электромобиля «Атом» / © АО «Кама»

 Новинка получит зарядные разъемы двух типов: Type 2 для медленной зарядки переменным током (мощностью до 22 киловатт) и китайский GB/T для быстрой зарядки как постоянным, так и переменным током.

При быстрой зарядке постоянным током батарею на 100 километров получится зарядить за восемь минут.

Платформа электромобиля «Атом» / © АО «Кама»
Платформа электромобиля «Атом» / © АО «Кама»

Производство электромобиля планируют организовать на площадках завода «Москвич». 

Серийные «Атомы» появятся только в 2025 году, но предзаказ можно оформить уже сейчас.

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