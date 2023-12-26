Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Хаббл» запечатлел четыре галактики, которые находятся дальше друг от друга, чем кажется

Четыре спиральные галактики / © ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey / DOE / FNAL / NOIRLab / NSF / AURAAcknowledgement: L. Shatz

На изображении можно заметить группу галактик: NGC 1356 (справа), окруженную двумя меньшими спиральными галактиками LEDA 467699 (вверху) и LEDA 95415 (слева), а IC 1947 расположена вдоль левой стороны снимка.

Однако все не так, как выглядит: на самом деле, NGC 1356 и LEDA 95415 находятся на расстоянии 300 миллионов световых лет друг от друга. С другой стороны, NGC 1356 и IC 1947 кажутся разделенными большим расстоянием из-за угловатого внешнего вида, но в действительности они находятся на расстоянии менее 400 тысяч световых лет друг от друга.

Изображения, подобные этому, предоставляют только двухмерную графику и не могут отображать истинное расстояние от Земли до тех или иных объектов в космосе.