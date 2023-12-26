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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 минут назад
Рейтинг: +464
Посты: 1073

В ОАЭ возобновят строительство самого высокого жилого небоскреба в мире

Дубайский девелопер недвижимости Select Group приобрел права на достройку небоскреба Pentominium, который по завершении строительства станет самой высокой жилой высотной башней в мире. Ее высота должна составить 516 метров.

Сообщество
# ОАЭ
# строительство
# технологии
Проект башни Pentominium / © Aedas / CTBUH 
Проект башни Pentominium / © Aedas / CTBUH 

Select Group приобрела проект Pentominium за 100 миллионов долларов США, опередив 46 конкурентов, участвовавших на торгах.

Пока не известно, сохранит ли компания оригинальный дизайн башни, но вполне вероятно, что да, поскольку часть конструкций успели возвести до заморозки проекта. 

Проект башни Pentominium / © Aedas / CTBUH 
Проект башни Pentominium / © Aedas / CTBUH 
Проект башни Pentominium / ©  Aedas / CTBUH
Проект башни Pentominium / ©  Aedas / CTBUH
Проект башни Pentominium / © Aedas / CTBUH
Проект башни Pentominium / © Aedas / CTBUH
Строительство башни по состоянию на 2012 год / © Imre Solt
Строительство башни по состоянию на 2012 год / © Imre Solt
Строительство башни по состоянию на 2012 год / © Imre Solt
Строительство башни по состоянию на 2012 год / © Imre Solt
Строительство башни по состоянию на 2012 год / © Imre Solt
Строительство башни по состоянию на 2012 год / © Imre Solt
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