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Останки неизвестных древних животных нашли в Якутии
В Чурапчинском районе Республики Саха (Якутия) археологи обнаружили стоянку древнего человека. Там нашли древние артефакты и останки животных эпохи раннего плейстоцена — неогена (1,78-23,8 миллиона лет назад).
По словам заведующего отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберта Протопопова, возраст стоянки палеолитического человека оценили более чем в 30 тысяч лет.
На ней нашли останки мамонтовой фауны со следами воздействия человека, а также сильно поврежденные кости носорогов, львов и неизвестных животных эпохи неогена.
«В ближайшие годы мы там уже будем работать. С администрацией Чурапчинского района у нас довольно тесная работа уже ведется. Они нам очень сильно помогли летом. Местонахождение уже признано перспективным. Мы будем его разрабатывать совместно с Палеонтологическим институтом РАН и коллегами из других научных центров», — добавил Протопопов.
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История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
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