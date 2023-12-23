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Останки неизвестных древних животных нашли в Якутии

В Чурапчинском районе Республики Саха (Якутия) археологи обнаружили стоянку древнего человека. Там нашли древние артефакты и останки животных эпохи раннего плейстоцена — неогена (1,78-23,8 миллиона лет назад).

Останки древних животных / © Shutterstock

По словам заведующего отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберта Протопопова, возраст стоянки палеолитического человека оценили более чем в 30 тысяч лет.

На ней нашли останки мамонтовой фауны со следами воздействия человека, а также сильно поврежденные кости носорогов, львов и неизвестных животных эпохи неогена.

«В ближайшие годы мы там уже будем работать. С администрацией Чурапчинского района у нас довольно тесная работа уже ведется. Они нам очень сильно помогли летом. Местонахождение уже признано перспективным. Мы будем его разрабатывать совместно с Палеонтологическим институтом РАН и коллегами из других научных центров», — добавил Протопопов.