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Самка лемура неожиданно родила трех детенышей в зоопарке

Самка лемура родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина. Специалисты не понимают, когда произошло оплодотворение.

Лемуры в парке дикой природы (зоопарке) Алтина / © Rebecca Surian

Издание ABC сообщило, что в ноябре в парк привезли пару черно-белых лемуров (редкий вид животных, находящийся под угрозой исчезновения) для размножения — самца Цики и самку Кинтану из Квинсленда.

Кинтана с детенышем / © Rebecca Surian

Работники зоопарка были крайне удивлены, когда на прошлой неделе вошли в вольер и обнаружили, что Кинтана родила тройню — двух самцов и самку. Поскольку период беременности у черно-белых лемуров составляет три-четыре месяца, похоже, что Кинтана была оплодотворена еще до приезда в зоопарк.

Теперь специалисты планируют изучить ДНК детенышей, чтобы найти их отца, поскольку они не до конца понимают, при каких обстоятельствах могло произойти оплодотворение.