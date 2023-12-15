  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
Только что
Рейтинг: +203
Посты: 247

Самка лемура неожиданно родила трех детенышей в зоопарке

Самка лемура родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина. Специалисты не понимают, когда произошло оплодотворение.

Сообщество
# животные
# лемуры
# природа
Лемуры в парке дикой природы (зоопарке) Алтина / © Rebecca Surian
Лемуры в парке дикой природы (зоопарке) Алтина / © Rebecca Surian

Издание ABC сообщило, что в ноябре в парк привезли пару черно-белых лемуров (редкий вид животных, находящийся под угрозой исчезновения) для размножения — самца Цики и самку Кинтану из Квинсленда.

Кинтана с детенышем /  © Rebecca Surian
Кинтана с детенышем /  © Rebecca Surian

Работники зоопарка были крайне удивлены, когда на прошлой неделе вошли в вольер и обнаружили, что Кинтана родила тройню — двух самцов и самку. Поскольку период беременности у черно-белых лемуров составляет три-четыре месяца, похоже, что Кинтана была оплодотворена еще до приезда в зоопарк. 

Теперь специалисты планируют изучить ДНК детенышей, чтобы найти их отца, поскольку они не до конца понимают, при каких обстоятельствах могло произойти оплодотворение.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Фестиваль
15 Дек
Бесплатно
Международный фестиваль робототехники RoboScience Hackathon 2023
МФТИ
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Влияние изменений климата на экосистемы России
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Дек
600
Виктор Франкл: экзистенциальная психология, экзистенциальный вакуум и логотерапия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Как искусственный интеллект борется с супер-бактериями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Что нас ждет за орбитой Нептуна
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Эргономика современных самолетов. Как форма и цвет кнопки может привести к авиационному происшествию?
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Дек
1000
Детство в палеолите
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Арабская каллиграфия – от истоков до наших дней
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Дек
300
Парадоксы силы трения
Milmax Science
Казань

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:00
Дарья Губина

На Энцеладе обнаружили спирты и кислород

С помощью сложного статистического анализа и большой библиотеки масс-спектров ученые провели новый анализ данных, собранных зондом «Кассини» у Энцелада, спутника Сатурна. В подповерхностных выбросах удалось выделить следы ранее неподтвержденных органических молекул.

Астрономия
# «Кассини»
# подледный океан
# Сатурн
# Энцелад
Вчера, 19:02
Юлия Трепалина

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
Позавчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
12 декабря
Мария Азарова

Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.

Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
Позавчера, 18:25
Игорь Байдов

Геомагнитные бури могут повлиять на безопасность движения поездов

По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.

Астрономия
# активность Солнца
# геомагнитная буря
# солнечные вспышки
# Солнце
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы назвали экзопланеты, на которых могут быть подледные океаны и гейзеры

    1 час назад

  2. Разработка Пермского Политеха упростит контроль качества в технологии переработки нефти

    2 часа назад

  3. Викинги страдали от кариеса и пытались его лечить

    Вчера, 19:56

  4. Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

    Вчера, 19:02
Выбор редакции

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

8 декабря

Последние комментарии

Николай Цыгикало
18 минут назад
Куда?) на высокоэллиптическую орбиту? Параметры её либо точки назначения ( :))) неизвестны. Куда-нибудь да долетит после старта.

SpaceX переносит запуск «загадочного» космоплана третий день подрядSpaceX переносит запуск «загадочного» космоплана третий день подряд

Николай Цыгикало
30 минут назад
Да, летал, всего 55 пассажирских рейсов выполнил. А перед этим возил грузы - отличное применение сверхзвукового самолёта для перевозки грузов, в

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолетаОпубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Boris Kolomin
4 часа назад
И. Коняшов, поддерживаю вас. Проблем в отношениях хватает и со стороны женщин и со стороны мужчин. Уверен, что необходимы более глубокие и

Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в пареПсихологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

Kiridan
4 часа назад
Sam Dowson, 7g уже начнëт ионизировать атомы, если прирост частот будет с таким же соотношением, как у предыдущих поколений.

Человеческие тела заблокировали передачу сигнала 6GЧеловеческие тела заблокировали передачу сигнала 6G

Евгений Лавринович
4 часа назад
Раз там есть вода, значит есть жизнь. Раз есть спирты, значит тамошние обитатели неплохо устроились.

На Энцеладе обнаружили спирты и кислородНа Энцеладе обнаружили спирты и кислород

Алекс Ф
4 часа назад
Игорь Коняшов, То есть это... "можем повторить?" Другие люди, эпоха, отношение к миру. Но, согласен остались такие что не поменялись с каменного века.

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч совАмериканские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Некрософ Кац
6 часов назад
Три хандред бакс? Оптимистичные прогнозы. За такую цену они даже простой ядерный движок дальше сырого концепта не двинут.

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Питон Удав
6 часов назад
Действительно, странная работа. Ну то, что процент совпадения низкий - уже о чем-то, да говорит. Я бы скорее поставил на то, что в силу

Дети чаще рождаются в тот же месяц, что и материДети чаще рождаются в тот же месяц, что и матери

Настоящий Кот
7 часов назад
Ну, пару дней/недель переноса это не 5 лет. Главное что бы долетел

SpaceX переносит запуск «загадочного» космоплана третий день подрядSpaceX переносит запуск «загадочного» космоплана третий день подряд

Maxim Kravchuk
9 часов назад
Philip Oleynik, Мы первые кстати стали пиарить эту тему :) Так шо все концепты наши!

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Maxim Kravchuk
9 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, 5 лямов на 10 лет в ядерной энергетике :) они за эти деньги разве что кучу картинок "концептов" в SD нагенерируют :)

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Дмитрий Kuрueнко
10 часов назад
Игорь Коняшов, какой же другой расклад? Судя по картинке движок полностью закрытый, если стенки отражают 99% всей излучаемой энергии то и 1% будет

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Myname Mysurname
11 часов назад
... а также распространяют токсоплазму. Но гонения при этом, в том числе обязательные поводок с намордником, уборка какашек, идут на собак.

Экологи подсчитали, скольким видам угрожают кошкиЭкологи подсчитали, скольким видам угрожают кошки

Philip Oleynik
11 часов назад
А чего картинку с российского Нуклона взяли?

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Tikhohodka
11 часов назад
Увы, но это скорее новость инкриминирующего характера, нежели хвалебного

Студентки с сильными социальными связями оказались успешнее в учебеСтудентки с сильными социальными связями оказались успешнее в учебе

Sam Dowson
12 часов назад
А кошка, заразившая своего хозяина токсоплазмой, ещё лучше им манипулирует!

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметовКошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Павел Безумов
12 часов назад
А ещё некоторые студентки спят с парнями за конспекты лекций. А ещё чем больше друзей, тем больше людей ты можешь спросить списать. Но на самом деле

Студентки с сильными социальными связями оказались успешнее в учебеСтудентки с сильными социальными связями оказались успешнее в учебе

Игорь Коняшов
12 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, С термоядерным движком немного другой расклад. Там практически все тепло уносится с выхлопом, а преобразование энергии не

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Игорь Коняшов
12 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, Тема хайповая) Там и более серьёзные компании успели отметиться, включая Lockheed Martin...

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Дмитрий Kuрueнко
12 часов назад
Радиаторы на картинке не маловаты будут? Движок совсем слабенький будет судя по выхлопу.

Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратовАмериканская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно