Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Павла Дурова могут объявить «Героем Рунета»

Telegram-канал «Токсичная цифра» со ссылкой на источники сообщил, что 39-летнему предпринимателю и программисту Павлу Дурову, одному из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, могут присудить премию «Герой Рунета».

Павел Дуров / © Getty Images

Возможно, имя обладателя премии назовут на закрытом мероприятии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), который занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий. Там как раз собираются подводить итоги года и раздавать награды за вклад в развитие русскоязычного сегмента Сети.

Интрига в том, как будут вручать награду, если ее все же присудят Дурову. Предприниматель уехал из России еще в апреле 2014 года и сейчас живет в Дубае (по данным СМИ, у него есть гражданство Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис).