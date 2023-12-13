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Загадочному феномену, известному как «круги фей», нашли объяснение

«Круги фей» (или ведьм) — странные узоры, похожие на проплешины голой земли в саванне. Изначально их встречали в Намибии, а затем и в других частях мира. На протяжении многих лет «круги фей» сбивали с толку ученых, однако теперь ответ на вопрос о том, почему они появляются, кажется, найден.

«Круги фей» в Намибии / © Wikimedia Commons

Известно, что «круги фей» встречаются на почве с низким содержанием азота и в районах, где в среднем выпадает менее 200 миллиметров осадков в год.

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) и Геттингенского университета (Германия) разработали модель для прогнозирования процессов возникновения «кругов фей», которая учитывает дефицит воды в определенных областях и индивидуальную приспособленность растений к засухе.

«Круги фей» в Намибии / © Wikimedia Commons

Расчеты показали, что у растений, выросших после засухи, появляются новые особенности приспособления к дефициту воды. Модель успешно спрогнозировала, в каких областях на местности должны были появиться круги, а в каких — нет. Ее проверка в реальных условиях подтвердила наличие или отсутствие кругов.