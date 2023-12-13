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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +475
Посты: 1287

Видео: Tesla показала роботов Optimus нового поколения

Компания Tesla показала видеоролик с участием нового поколения прототипа робота-гуманоида Optimus Gen 2.

Сообщество
# Optimus
# Tesla
# Роботы
# технологии
Optimus Gen 2 / © Tesla
Optimus Gen 2 / © Tesla

Новая версия робота оснащена всеми приводами и датчиками, полностью разработанными Tesla. Внешне Optimus выглядит более изысканным по сравнению с предыдущими версиями.

Он может передвигаться на 30% быстрее, приседать и лучше сохранять баланс. Помимо этого, Optimus научился аккуратно брать пальцами куриные яйца, не раздавив скорлупы, то есть теперь робот может обращаться с хрупкими объектами.

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