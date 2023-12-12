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Внеземные цивилизации смогут узнать правду о человечестве: ученые предложили новую форму послания в космос

Авторы статьи, опубликованной в издании Earth and Space Science, описали, каким должно быть новое послание для внеземных цивилизаций.

Золотые пластинки «Вояджеров» / © «Википедия»

В 1977 году в космос отправились две межпланетные автоматические станции «Вояджер-1» и «Вояджер-2», на борту которых, помимо научных приборов для изучения Солнечной системы, были позолоченные информационные пластинки с записями звуков и изображений, способных дать представление инопланетным цивилизациям о Земле и ее населении.

В недавно опубликованной статье коллектив ученых из Лаборатории реактивного движения NASA предложил отправить в космос новое послание: в нем можно дать информацию о технологических достижениях и развитой социальной структуре человечества, а самое главное — о природе и эволюции людей. Исследователи отметили, что не надо скрывать правду о кровопролитных войнах и конфликтах.

По слова ученых, новое послание может состоять из двух частей: первая должна содержать изображения, иллюстрирующие основную информацию о человечестве и Земле, вторая — мини-компьютер, который может предоставить значительные объемы цифровой информации.