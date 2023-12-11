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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +646
Посты: 1316

Опубликованы первые изображения российского сверхзвукового пассажирского самолета

Во время Международного конгресса по аэронавтике научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев показал первые изображения будущего российского сверхзвукового пассажирского самолета.

Сообщество
# авиация
# Россия
# технологии
Изображения будущего российского сверхзвукового пассажирского самолета / © РИА Новости
Изображения будущего российского сверхзвукового пассажирского самолета / © РИА Новости

Скорость отечественного сверхзвукового лайнера достигнет М=1,6 (число Маха), что вдвое превышает средние показатели дозвукового лайнера. Однако прототип будущего пассажирского самолета, по оценке ректора Московского авиационного института Михаила Погосяна, может появиться лишь в период 2035-2040 годов.

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