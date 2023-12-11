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Астронавт на МКС сделал снимок редкого атмосферного явления

Красный спрайт / © Andreas Mogensen

Красный спрайт представляет собой редкую форму верхнеатмосферной молнии, существование которой подтвердили примерно 30 лет назад. Такие разряды холодной плазмы возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.