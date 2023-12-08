Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай планирует собрать образцы марсианского грунта с помощью дрона

Инженеры из Харбинского технологического института (Китай) в новой статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, представили и описали конструкцию марсианского квадрокоптера типа американского Ingenuity. Он сможет собирать образцы грунта на Красной планете.

Проект дрона MarsBird-VII / © Acta Astronautica

Дрон вертолетного типа, который получил название MarsBird-VII, будет применять метод навигации, сочетающий в себе инерциальное и бинокулярное зрение для полностью автономных полетов на Марсе.

MarsBird-VII сможет собрать до 100 граммов образцов.

Проект работы дрона MarsBird-VII / © Acta Astronautica

Сейчас MarsBird-VII находится на стадии проекта, поэтому инженерам только предстоит создать полноценную работающую модель и протестировать ее. Однако время есть, так как Китай собирается отправить миссию по сбору образцов горной породы Марса не ранее 2028 года.