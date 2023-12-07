Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американцы показали концепт беспилотного катамарана MANTA

Компания Austal во время выставки Indopacific 2023 представила концепт беспилотного многоцелевого катамарана — Multimission Autonomous Network Transporter Armed (MANTA).

MANTA / © Austal

Новый катамаран получит вертолетную посадочную палубу и авиационную мастерскую для дронов и вертолетов, на его борту смогут разместиться до 60 человек. Максимальная скорость беспилотника составит 55 километров в час, а дальность плавания — до 2700 километров.

Большой многофункциональный отсек внутри катамарана / © Austal

Предполагаемое вооружение катамарана включает пусковые установки для ударных дронов типа Harpy, легких ударных ракет типа Spike NLOS и меньших беспилотных летательных аппаратов в различных комбинациях.

Вертолетная посадочная палуба / © Austal

Предполагаемое вооружение / © Austal

Корма за десантной палубой с вооружением / © Austal