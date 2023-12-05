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Ученые обнаружили новый вид ящериц, которые похожи на червей

Сотрудники Совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропический центр) — филиала Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) — открыли новый вид ящериц. Его назвали Dibamus tropcentr, или «слепой сцинк Нинь-Тхуан».

Dibamus tropcentr / © Zootaxa

Слепые сцинки Нинь-Тхуан имеют червеобразное тело, которое может достигать 11,5 сантиметра в длину. Их глаза рудиментарны и полностью покрыты чешуей. Dibamus tropcentr лишены конечностей, и только самцы обладают рудиментарными задними конечностями, образующими лоскутные структуры возле хвостов.

У этого вида розовато-коричневое тело: оно более светлое возле головы и более темное у хвоста. Сцинк очень похож на дождевого червя, но имеет гладкую чешуйчатую текстуру.

Исследование опубликовано в журнале Zootaxa.

Dibamus tropcentr / © Zootaxa