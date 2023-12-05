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К телескопу «Хаббл» предложили отправить частную ремонтную миссию
На прошлой неделе NASA сообщило, что орбитальная обсерватория «Хаббл» перешла в безопасный режим из-за проблем с одним из гироскопов. На эту новость отреагировал миллиардер Джаред Айзекман, который уже летал в космос в составе экипажа миссии Inspiration4 на борту корабля Crew Dragon.
Айзекман предложил отправить к телескопу «Хаббл» частную ремонтную миссию. Миллиардер как раз финансирует исследовательскую программу Polaris, во время которой планируют провести как минимум три пилотируемых полета в космос. Первый запланирован на весну 2024 года, в его рамках хотят осуществить первый частный выход в открытый космос. Видимо, Айзекман сам планирует починить «Хаббл», так как он входит в экипаж программы Polaris.
«Хаббл» находится в космосе с 1990 года. За это время Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отправило к нему ряд миссий обслуживания, которые помогали менять неисправные компоненты и устанавливать более совершенные научные инструменты. Последняя такая экспедиция состоялась свыше 10 лет назад.
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