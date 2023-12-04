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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +71
Посты: 167

Уилл Смит подтвердил, что работает над продолжением фильма «Я — легенда»

Во время интервью In Conversation на кинофестивале в Саудовской Аравии Уилл Смит рассказал, что разработка фильма «Я — легенда 2» идет быстрыми темпами: уже готов первый сценарий.

Сообщество
# вирусы
# кино
# фантастика
«Я — легенда» / © Warner Bros
«Я — легенда» / © Warner Bros

Хотя главный герой — вирусолог Роберт Невилл — умер в конце оригинальной части, студия Warner Bros., выпустив в 2008 году DVD, представила фильм с альтернативным финалом, где герой остался жив. 

© ScoopTalk  

«Мы продолжаем использовать мифологию DVD-версии, в которой живет мой персонаж, и я больше не могу вам ничего рассказать», — сообщил Уилл Смит во время интервью.

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