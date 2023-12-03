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Птенцы киви родились в дикой природе впервые за век

Два птенца киви — неофициального символа Новой Зеландии — впервые за 100 лет появились на свет в дикой природе в окрестностях Веллингтона.

Птенцы киви / © Dr. Christine Stockum

В ноябре 2022 года 11 киви выпустили на обширные холмистые сельскохозяйственные угодья в Макаре, в 25 минутах к западу от центра Веллингтона, сообщило издание The Guardian.

В период с февраля по май этого года было выпущено еще 52 птицы, выращенных в неволе, и еще 200 появятся там в течение следующих пяти лет. Теперь первые птицы, выпущенные в дикую природу, принесли потомство.

Птенцы киви / © Dr. Christine Stockum