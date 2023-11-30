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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +637
Посты: 1301

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Американская частная компания Firefly Aerospace провела первое огневое испытание своего нового ракетного двигателя Miranda. 

Сообщество
# Firefly Aerospace
# космос
# ракеты
Испытания двигателя Miranda / © Firefly Aerospace
Испытания двигателя Miranda / © Firefly Aerospace

Двигатель Miranda планируют использовать на первой ступени ракеты Antares 330 компании Northrop Grumman, а также на ракете-носителе (MLV), которую обе компании совместно разрабатывают.

Antares 330 предназначена для доставки на Международную космическую станцию ​​более 10 тонн полезной нагрузки, а MLV сможет выводить на низкую околоземную орбиту 16 тонн груза.  

Antares 330/MLV должна заменить Antares 230, в которой использовали российские ракетные двигатели. Первый полет Antares 330, согласно плану, состоится в середине 2025-го, а первый полет MLV — в конце того же года.

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Комментарии

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2 Комментария

John Smith
John Smith
2 минуты назад
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0
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В США вообще идет цунами новых технологий и компаний в области ракетных двигателей и носителей: 1. Вышеупомянутая Firefly с Мирандой 2. Relativity Space с Terran 3. Blue Origin с BE-4, New Glen 4. Boeing SLS 5. ULA Vulcan 6. Stoke space Nova 7. СпейсХ с Раптором и Старшипом 8. Astra
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Affidavit Donda
Affidavit Donda
9 минут назад
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0
+
Что-то выхлоп немного слишком зелёный для пары керосин-кислород. Или там какой-то особый керосин?
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30 секунд назад
Pavel, но если есть рабочие формулы, то можно построить обоснование и на их основе (не всегда обязательно интуитивно понимать весь механизм, т.е. мозг

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

John Smith
2 минуты назад
В США вообще идет цунами новых технологий и компаний в области ракетных двигателей и носителей: 1. Вышеупомянутая Firefly с Мирандой 2. Relativity Space с Terran

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Affidavit Donda
9 минут назад
Что-то выхлоп немного слишком зелёный для пары керосин-кислород. Или там какой-то особый керосин?

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Affidavit Donda
14 минут назад
. Когда же Aлек сей научится ЧЛЕНОраздельно выражать "свои" мысли при помощи литературного русского языка?

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Affidavit Donda
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Настоящий Кот
51 минута назад
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NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Иван Колупаев
55 минут назад
Дык не продадут частникам 😁 только банкам оф америка да прочим гуглам. Но так-то дела у Маска идут неплохо

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Николай Цыгикало
1 час назад
Так что, прикупить сейчас акции SpасeX ? Или подождать?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Тэро Лайфер
1 час назад
Ваня Сергеевич, вообще-то вся сто построена на экспериментальных данных.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sam Dowson
2 часа назад
Вряд ли грузный тучный предиабетик сможет долго "размашисто шагать", если только на автобус торопится. Да и в принципе часто передвигаться на своих

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Василий Парфенов
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Тэро Лайфер
2 часа назад
kpi, в системе отсчёта объекты могут быть относительны только системе отсчёта. когда мы говорим про движение камней относительно друг друга мы

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Shelove517, без юмора и шутки скучновато ))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Shelove517
3 часа назад
Николай Цыгикало, жирно)))))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Андрей Дибров
3 часа назад
Вячеслав, Новость в том, что при реальном замесе никто по три штуки тех гиперзвуков пулять не будет. Бессмысленно. А на массовый забег также за

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Андрей Дибров
3 часа назад
Питон Удав, То что, через минуту минитмены с трайдентами в известном направлении ?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

kpi
3 часа назад
Sergej, Нет такого эффекта как замедление при отражении! А по поводу "скорость разная в разных направления" не поленюсь повторить то, что уже один раз

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
4 часа назад
Sergej, А вот тут "учебники тебе в руки"! Читай, разбирайся. Ты не первый, что задался этим вопросом. И это не настолько просто, чтобы объяснять здесь.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
4 часа назад
Shelove517, ну и ну... Спасибо! Я тоже нашел про него вон в ссылке с картинкой под первым комментарием, где "Отличной посадки на Титан, "Стрекоза".

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

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