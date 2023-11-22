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Масштабное наводнение в Восточной Африке увидели из космоса

Сильные дожди привели к масштабным наводнениям в Сомали, Эфиопии и Кении в октябре и ноябре 2023 года. Наводнения произошли после самой продолжительной засухи за всю историю наблюдений, в результате которой миллионы людей остались без продовольствия.

Беледуэйне до наводнения 12 сентября 2023 года / © NASA Earth Observatory

Чрезмерные осадки в высокогорьях Эфиопии и Сомали в конце октября и начале ноября подняли уровень реки Шебелле, которая вышла из берегов в центральной части Сомали и затопила прилегающую территорию, в том числе город Беледуэйне.

Наводнение вынудило около 250 тысяч местных жителей (90 процентов населения) покинуть свои дома.

Наводнение в Беледуэйне 15 ноября 2023 года / © NASA Earth Observatory

Масштабы наводнения в Беледуэйне показаны на изображениях выше, снимки сделаны спутником Landsat 8 12 сентября и 15 ноября 2023 года.