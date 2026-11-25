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Китай разработал новый авиационный двигатель для тяжелых беспилотников

Китайская компания Anhui Haery Aviation Power готовится представить новый поршневой авиационный двигатель Yousun DB626 мощностью класса 200 киловатт, предназначенный для беспилотных летательных аппаратов. Он способен работать на дизельном топливе и авиационном керосине, сохраняя номинальную мощность на высоте до 4000 метров.

Новый поршневой авиационный двигатель Yousun DB626 / © Anhui Haery Aviation Power Co Ltd

Премьера двигателя состоится на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2026, которая пройдет с 7 по 13 декабря в городе Чжухай (провинция Гуандун).

Шестицилиндровый DB626 расширит линейку двигателей компании, работающих на тяжелом топливе. Его предшественник DB416 уже используется на китайском военном беспилотнике CH-4 Rainbow. Новая разработка рассчитана на более крупные беспилотные летательные аппараты и самолёты авиации общего назначения.

При разработке DB626 компания Haery использовала архитектуру своего двигателя DB416, увеличив количество цилиндров с четырех до шести и рабочий объем для достижения более высокой мощности.

Двигатель имеет оппозитную компоновку цилиндров и работает по четырехтактному циклу. Для поддержания оптимальной температуры предусмотрена жидкостная система охлаждения. При этом производитель сохранил ряд ключевых технологий, примененных в предыдущей модели. В их числе — система сгорания, оборудование для впрыска топлива и система электронного управления двигателем с полной ответственностью. Кроме того, DB626 оснащен системой впрыска топлива с общей топливной рампой высокого давления. Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха обеспечивает необходимые условия для эффективного сгорания топлива.

В отличие от традиционных авиационных двигателей, работающих на бензине, DB626 использует воспламенение от сжатия. Он способен работать на дизельном топливе, а также на авиационных сортах керосина RP-3 и RP-5. Такая универсальность позволяет эксплуатировать двигатель с использованием нескольких видов тяжелого топлива.

Производитель предусматривает использование DB626 в сложных условиях, в том числе при полетах на больших высотах и выполнении морских операций. Среди других предполагаемых задач — грузовые перевозки и участие в аварийно-спасательных работах.

Двигатель способен развивать максимальную продолжительную мощность на высоте до 4000 метров. Предельная высота его эксплуатации составляет 12 000 метров. Заявленный диапазон рабочих температур — от −40 до +71 °C. Межремонтный ресурс превышает 1000 часов.

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