Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский тоннелепроходческий комплекс установил рекорд месячной проходки

Строительство проекта переброски воды из реки Янцзы в реку Ханьцзян — первого объекта, возводимого в рамках следующего этапа китайской программы переброски воды с юга на север, — продолжается высокими темпами.

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) Jianghan Pioneer / © CREG

Глубоко под землей тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) Jianghan Pioneer, разработанный и произведенный компанией CREG, в октябре прошел 490 метров. Это лучший результат среди всех девяти машин, задействованных на проекте, и новый рекорд месячной проходки с момента начала строительства.



Несмотря на исключительно сложные геологические условия — чрезвычайно твердые горные породы, интенсивные горные удары и обрушения в зонах разломов, — парк тоннелепроходческих комплексов CREG продолжает стабильно продвигаться вперед, обеспечивая выполнение ключевых этапов строительства.

В качестве основного поставщика проходческого оборудования для проекта компания CREG разработала шесть специализированных ТПМК. Пять из них уже доставлены на строительные площадки и введены в работу. Их суммарная проходка превысила 20 километров.

После завершения строительства проект обеспечит прямое соединение центрального маршрута программы переброски воды с юга на север с гидроэнергетическим комплексом «Три ущелья». Таким образом, бассейны рек Янцзы и Ханьцзян, а также регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй будут объединены в единую водохозяйственную систему.

Проект позволит повысить надежность водоснабжения бассейна Ханьцзяна и Северного Китая. Его реализация имеет большое значение для оптимизации распределения водных ресурсов страны, укрепления национальной водной безопасности и сбалансированного развития различных регионов Китая.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.