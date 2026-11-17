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Китайский тоннелепроходческий комплекс установил рекорд месячной проходки
Строительство проекта переброски воды из реки Янцзы в реку Ханьцзян — первого объекта, возводимого в рамках следующего этапа китайской программы переброски воды с юга на север, — продолжается высокими темпами.
Глубоко под землей тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) Jianghan Pioneer, разработанный и произведенный компанией CREG, в октябре прошел 490 метров. Это лучший результат среди всех девяти машин, задействованных на проекте, и новый рекорд месячной проходки с момента начала строительства.
Несмотря на исключительно сложные геологические условия — чрезвычайно твердые горные породы, интенсивные горные удары и обрушения в зонах разломов, — парк тоннелепроходческих комплексов CREG продолжает стабильно продвигаться вперед, обеспечивая выполнение ключевых этапов строительства.
В качестве основного поставщика проходческого оборудования для проекта компания CREG разработала шесть специализированных ТПМК. Пять из них уже доставлены на строительные площадки и введены в работу. Их суммарная проходка превысила 20 километров.
После завершения строительства проект обеспечит прямое соединение центрального маршрута программы переброски воды с юга на север с гидроэнергетическим комплексом «Три ущелья». Таким образом, бассейны рек Янцзы и Ханьцзян, а также регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй будут объединены в единую водохозяйственную систему.
Проект позволит повысить надежность водоснабжения бассейна Ханьцзяна и Северного Китая. Его реализация имеет большое значение для оптимизации распределения водных ресурсов страны, укрепления национальной водной безопасности и сбалансированного развития различных регионов Китая.
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