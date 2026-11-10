Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлен проект беспилотных судов для охоты за российскими подлодками в Арктике

Норвежская компания Kongsberg Maritime представила проект беспилотного надводного аппарата Arctic Hunter, созданного на базе промыслового рыболовного судна. Аппарат, способный находиться в море до 60 суток, предназначен для выполнения противолодочных задач в Северной Атлантике и Арктике. В перспективе он может стать одним из элементов новой системы противолодочной обороны Великобритании.

Arctic Hunter / © Kongsberg Maritime

Разработка ведется в рамках формирующихся требований британского флота к беспилотным платформам Type 92. Предполагается, что такие аппараты будут автономно патрулировать акватории, выявлять и отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике и Арктике.

Arctic Hunter сочетает проверенную конструкцию коммерческого судна с технологиями дистанционного управления и автономной навигации Kongsberg Maritime. Основное предназначение платформы — противолодочная борьба, прежде всего длительное наблюдение за подводной обстановкой в высоких широтах.

О проекте объявили на фоне реализации британского концепта «Гибридный флот». Он предусматривает совместное применение беспилотных кораблей и других автономных систем с традиционными кораблями и авиацией. Type 92 — один из четырех новых типов беспилотных платформ, предусмотренных этой программой. Их внедрение должно существенно расширить возможности флота по обнаружению целей и применению вооружений.

В основу Arctic Hunter положен проект судна с длиной корпуса около 56 метров. Kongsberg намерена демонтировать ходовую рубку и цех переработки рыбы, освободив пространство для установки специального оборудования и систем дистанционного управления.

У такого решения есть и другие преимущества. Рыболовные суда подобного класса рассчитаны на продолжительное пребывание в море, в том числе в сложных арктических условиях, а их техническое обслуживание относительно несложно. Кроме того, они располагают необходимыми энергетическими установками, генераторами и внутренними объёмами для размещения крупногабаритного оборудования.

Важнейшим элементом Arctic Hunter станет буксируемая гидроакустическая антенна Sonar 2087, разработанная компанией Thales Underwater Systems. Это достаточно сложный и производительный комплекс, предназначенный для обнаружения подводных объектов. В Kongsberg считают, что для существенного расширения возможностей британского флота по ведению противолодочной борьбы необходима именно такая крупная буксируемая гидроакустическая система.

Не менее важное значение имеет акустическая малозаметность самого беспилотного аппарат. Его механизмы и гребные винты должны создавать как можно меньше шума под водой, иначе собственные шумы платформы будут мешать обнаружению подводных лодок.

У Kongsberg есть значительный опыт в этой области: компания разрабатывала гребные винты для британских фрегатов типов 23 и 26. Некоторые из полученных технологий и инженерных решений применили при создании Arctic Hunter. В частности, специалисты оптимизируют обводы корпуса и конструкцию гребного винта, чтобы снизить уровень подводного шума, распространяемого судном.

Расчетная автономность Arctic Hunter составит до 60 суток. В течение этого времени судно сможет находиться в море без присутствия экипажа на борту и вмешательства человека в его повседневную работу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.