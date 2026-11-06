Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Слишком похоже на ИИ: фотограф заснял тысячи спутников, пересекающих ночное небо над Новой Зеландией

Искусственный интеллект в последнее время генерирует впечатляющие изображения. В итоге реальные фотографии иногда принимают за ИИ-контент. Так получилось и с невероятным снимком новозеландского астрофотографа Брендана Ларсена.

© Brendan Larsen, blarsenphoto.com

Ларсен запечатлел небо над горой Таранаки, усеянное примерно 1400 спутниками и 14 000 спутниковых следов. Вместе они образовали плотный узор, похожий на паутину.

На самом деле эта фотография — не совсем фото. Чтобы получить это изображение, Ларсен в течение двух часов фотографировал ночное небо на Северном острове в Новой Зеландии. За два часа камера сделала 578 снимков с выдержкой восемь секунд через каждые две секунды.

© Brendan Larsen, blarsenphoto.com

Как отмечает фотограф, это была самая простая часть работы. Около 45 часов он потратил на то, чтобы наложить отдельные кадры друг на друга с помощью Adobe Photoshop. На каждой фотографии было примерно по 25 спутников. Большую часть времени он потратил на удаление звезд, что позволило лучше показать спутники.

Изображение стало вирусным в социальных сетях. Многие пользователи считали, что Ларсен сгенерировал его с помощью ИИ, что самого фотографа расстраивает.

© BrendanLarsenPhotography / YouTube

При этом, по мнению самого фотографа, это не просто красивый снимок. Он отметил, что в последнее время световое загрязнение увеличилось, возросло и количество спутников. Пока они не мешают наблюдать за звездным небом, но Ларсен опасается, что будет в будущем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.