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Китай ввел в эксплуатацию самую высокогорную угольную электростанцию со сверхсверхкритическими параметрами пара

В Китае началась коммерческая эксплуатация самого высокогорного энергоблока угольной электростанции со сверхсверхкритическими параметрами пара. Первый энергоблок успешно прошел 168-часовые испытания, после чего его ввели в коммерческую эксплуатацию.

Китай ввел в эксплуатацию самую высокогорную угольную электростанцию со сверхсверхкритическими параметрами пара / © CCTV

Проект стал важным достижением в области угольной энергетики, продемонстрировав возможность эффективной работы таких электростанций в сложных высокогорных условиях.



Электростанция расположена в городе Голмуд провинции Цинхай на северо-западе Китая, на средней высоте около 2850 метров над уровнем моря. Она включает два энергоблока мощностью по 660 мегаватт каждый, оснащенных оборудованием со сверхсверхкритическими параметрами пара. Станция призвана обеспечивать надежное электроснабжение и одновременно компенсировать колебания выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

После выхода обоих энергоблоков на рабочий режим годовая выработка станции, как ожидается, достигнет шести миллиардов киловатт-часов. Этого объема достаточно для обеспечения годовых потребностей в электроэнергии примерно 6,6 миллионов человек.

Новая электростанция повысит устойчивость и надежность энергосистемы провинции Цинхай, а также обеспечит необходимые резервные мощности для интеграции возобновляемых источников энергии в крупном масштабе.

Строительство угольной электростанции на такой высоте сопряжено с серьезными техническими трудностями. Разреженный воздух, низкое содержание кислорода и пониженное атмосферное давление затрудняют эффективное сжигание угля. Кроме того, высокое содержание щелочных компонентов в топливе может приводить к образованию шлаковых отложений и накоплению золы в котлах.

Для решения этих проблем на станции внедрили технологии кислородной поддержки запуска и стабилизации горения, позволяющие работать при сверхнизкой нагрузке. Специально разработанная котельная система обеспечивает сжигание угля с высоким содержанием щелочных компонентов и позволяет гибко регулировать мощность в зависимости от изменения спроса на электроэнергию. Таким образом удалось преодолеть ряд ключевых технических ограничений, характерных для угольной энергетики в высокогорных районах, и восполнить существовавший в отрасли технологический пробел.

Технология сверхсверхкритических параметров пара позволяет угольным электростанциям вырабатывать электроэнергию с использованием пара при исключительно высоких температуре и давлении — обычно свыше 580°C и 24 мегапаскаль. Благодаря более полному извлечению энергии из того же количества угля повышается коэффициент полезного действия станции, сокращается расход топлива и снижаются выбросы загрязняющих веществ.

В проекте также предусмотрены технологии экономии воды и комплексного обращения с отходами. Для водоснабжения станции используется очищенная городская сточная вода Голмуда, которая после соответствующей обработки возвращается в производственный цикл. Созданная замкнутая система водооборота позволяет полностью исключить сброс сточных вод. Кроме того, заявлен стопроцентный показатель комплексного использования твердых отходов.

В настоящее время ведется подготовка к запуску второго энергоблока в составе всех технологических систем. Согласно планам, оба блока должны выйти на коммерческую эксплуатацию до конца года.

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