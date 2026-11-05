Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
Рейтинг: +8751
Посты: 1290
14

Китай ввел в эксплуатацию самую высокогорную угольную электростанцию со сверхсверхкритическими параметрами пара

В Китае началась коммерческая эксплуатация самого высокогорного энергоблока угольной электростанции со сверхсверхкритическими параметрами пара. Первый энергоблок успешно прошел 168-часовые испытания, после чего его ввели в коммерческую эксплуатацию.

Сообщество
# Китай
# рекорды
# технологии
# энергия
Китай ввел в эксплуатацию самую высокогорную угольную электростанцию со сверхсверхкритическими параметрами пара / © CCTV
Китай ввел в эксплуатацию самую высокогорную угольную электростанцию со сверхсверхкритическими параметрами пара / © CCTV

Проект стал важным достижением в области угольной энергетики, продемонстрировав возможность эффективной работы таких электростанций в сложных высокогорных условиях.

Электростанция расположена в городе Голмуд провинции Цинхай на северо-западе Китая, на средней высоте около 2850 метров над уровнем моря. Она включает два энергоблока мощностью по 660 мегаватт каждый, оснащенных оборудованием со сверхсверхкритическими параметрами пара. Станция призвана обеспечивать надежное электроснабжение и одновременно компенсировать колебания выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

После выхода обоих энергоблоков на рабочий режим годовая выработка станции, как ожидается, достигнет шести миллиардов киловатт-часов. Этого объема достаточно для обеспечения годовых потребностей в электроэнергии примерно 6,6 миллионов человек.

Новая электростанция повысит устойчивость и надежность энергосистемы провинции Цинхай, а также обеспечит необходимые резервные мощности для интеграции возобновляемых источников энергии в крупном масштабе.

Строительство угольной электростанции на такой высоте сопряжено с серьезными техническими трудностями. Разреженный воздух, низкое содержание кислорода и пониженное атмосферное давление затрудняют эффективное сжигание угля. Кроме того, высокое содержание щелочных компонентов в топливе может приводить к образованию шлаковых отложений и накоплению золы в котлах.

Для решения этих проблем на станции внедрили технологии кислородной поддержки запуска и стабилизации горения, позволяющие работать при сверхнизкой нагрузке. Специально разработанная котельная система обеспечивает сжигание угля с высоким содержанием щелочных компонентов и позволяет гибко регулировать мощность в зависимости от изменения спроса на электроэнергию. Таким образом удалось преодолеть ряд ключевых технических ограничений, характерных для угольной энергетики в высокогорных районах, и восполнить существовавший в отрасли технологический пробел.

Технология сверхсверхкритических параметров пара позволяет угольным электростанциям вырабатывать электроэнергию с использованием пара при исключительно высоких температуре и давлении — обычно свыше 580°C и 24 мегапаскаль. Благодаря более полному извлечению энергии из того же количества угля повышается коэффициент полезного действия станции, сокращается расход топлива и снижаются выбросы загрязняющих веществ.

В проекте также предусмотрены технологии экономии воды и комплексного обращения с отходами. Для водоснабжения станции используется очищенная городская сточная вода Голмуда, которая после соответствующей обработки возвращается в производственный цикл. Созданная замкнутая система водооборота позволяет полностью исключить сброс сточных вод. Кроме того, заявлен стопроцентный показатель комплексного использования твердых отходов.

В настоящее время ведется подготовка к запуску второго энергоблока в составе всех технологических систем. Согласно планам, оба блока должны выйти на коммерческую эксплуатацию до конца года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Китай
# рекорды
# технологии
# энергия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
2000
Ищем жизнь в глубинах планет
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Ноя
1100
Муравейник: дом, убежище и центр организации
Центр «Архэ»
Онлайн
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В России научили ИИ автоматически настраивать ускорители частиц

    5 ноября, 10:59

  2. Вещество из семян тыквы защитило мышцы от последствий кислородного голодания

    5 ноября, 10:44

  3. В России нашли способ одновременно получать ферменты для расщепления крахмала и белков с помощью зерновых отходов

    5 ноября, 08:28

  4. Миграция древних людей на север могла способствовать распространению генов «жаворонков»

    5 ноября, 07:34
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

COENCO RU
2 минуты назад
Автору - респект за толковую статью ! Наконец-то Naked-science немного внимания уделил земным проблемам )) Про слияния сверхновых конечно тоже интересно,

Почему ковш с тонной расплавленного металла работает по принципу чайника

Александр Березин
38 минут назад
Стёпа, закусывать надо.

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Владимир Александрович...
1 час назад
Это отмазки против европейского налога на углекислый газ....

Китайский экспорт экологичных технологий достиг рекордного уровня: его эффект сравнили с выбросами целой страны

Сергей Дусаков
2 часа назад
Стёпа, написал комментарий на иностранном сайте, используя сеть КГБ?

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, главное баллистика его полёта. Вроде посадку на грунт отработали давно. Вернуться к ней после надёжных полётов основной системы в сборе не

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Стёпа Соловьёв
3 часа назад
Ну так то в России нет интернета. Есть локальная сеть. Почти все внешние ресурсы заблокированы, причем самим правительством РФ.

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Andrew Bolshakov
3 часа назад
Ушёл в историю по выслуге лет. Missio honesta est.

Космический телескоп Swift неконтролируемо сошел с орбиты после неудачной попытки продлить его работу

Andrew Bolshakov
3 часа назад
Система из нейтронной звезды и звезды Вольфа-Райе класса не позднее WC6 (а что-то мне подсказывает, что "живой" (звёздный) компонент этой системы

Астрономы обнаружили систему с будущим слиянием нейтронных звезд

Олег Елисеенко
3 часа назад
Андрей, если бросить такой валун в Швеции или Норвегии. В Японии попросили бы найти ещё хотя бы 9 таких. В России такой х вообще никто бы не занимался

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Иван Колупаев
10 часов назад
Николай, все ж как средство доставки цельный старшип неудобен по той простой причине что ему для парковки нужна очень подготовленная площадка. Не

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Иван Колупаев
10 часов назад
Андрей, народ хлебом не корми только дай пояснить триллионеру как тому правильно зарабатывать деньги 🙂

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Николай Цыгикало
12 часов назад
Андрей, а мне кажется юмор уместен и такой - почему нет? Со Старфоллом всё может быть. Никто не может точно предсказать будущее на этапе нескольких

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Андрей
13 часов назад
Николай, юмор здесь тоже уместен, но не настолько "плоский". Маск делает коммерческие проекты и не все из них рассчитаны на коммерческую прибыль,

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Alexander Orsi
13 часов назад
Олег, это уже было, для того и теги в начале статьи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Alexander Orsi
13 часов назад
Анна, по сравнению с Европой - совсем недавно. Долго отбрыкивались, пока получил такое же распространение.

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

Иван Колупаев
15 часов назад
Сидор, а старлинк на батутах запускают 😁

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Арно Ариджян
15 часов назад
Эндер, на частицы находящиеся близко к оси центробежная сила действует слабо или же почти перпендикулярно гравитации поэтому гравитация

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Арно Ариджян
15 часов назад
Eugene, не прадежов а падежи

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Николай Цыгикало
15 часов назад
А что, у китайцев очень хороший расклад. В этой гонке они могут высадиться на Луне раньше американцев, за счет упрощения задачи. Да и с другой

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Сидор Сидорович
16 часов назад
Американцы никогда не были на луне! Уже доподлинно известно, что это фальсифицированный фейк , распространяемый американцами .Да и ракеты такой не

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Самые обсуждаемые