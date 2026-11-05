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Роботы впервые побили человеческий рекорд в восхождении на гору

Роботы-собаки уже давно перестали быть диковинкой. Но соревнование, в котором им предстоит преодолеть более 3000 неровных каменных ступеней на горном склоне, — это не просто демонстрация возможностей четвероногих машин. Подобные испытания дают инженерам важнейшую информацию для совершенствования их конструкции и алгоритмов управления.

Робот-собака / © ССTV

В китайском городе Тайань провинции Шаньдун состоялись первые в истории Всемирные соревнования роботов по восхождению на гору Тайшань. В них приняли участие роботы-собаки и другие машины, способные передвигаться самостоятельно.

Маршрут протяженностью 3,9 километра с перепадом высот около 600 метров обычный турист преодолел бы за один-два часа. Лучшие роботы справились менее чем за 60 минут. Впрочем, как и среди людей, далеко не всем механическим участникам удалось добраться до финиша.

Самым успешным оказался четвероногий робот компании Lingyi Technology из Пекина — дочернего предприятия известного производителя Unitree Robotics из Ханчжоу. Он показал лучший результат по скорости, преодолев всю дистанцию за 43 минуты 41 секунду.

Любопытно, что во время предварительных испытаний на участке от Хунмэня до Чжунтяньмэня конкурирующая пекинская компания UNIUBI AI сумела показать еще более впечатляющий результат. Ее флагманский робот-пес Cyvet преодолел маршрут за 35 минут 47 секунд. Впрочем, так часто и бывает: лучший личный результат устанавливают во время пробного забега или разминки.

Cyvet был самым маленьким роботом среди участников соревнований. Для преодоления сложного рельефа он использовал лидар и систему трехмерного картографирования в реальном времени. Иными словами, машина анализировала окружающее пространство и корректировала движение — примерно так же, как человеческий мозг помогает человеку ориентироваться в незнакомой обстановке.

Тайшань — высочайшая гора провинции. Для туристов предусмотрено несколько маршрутов разной сложности, а на самом длинном из них насчитывается более 7000 ступеней. Впрочем, легких подъемов здесь практически нет: даже по самому простому пути на преодоление лестниц придётся потратить несколько часов.

Программа соревнований включала четыре дисциплины: подъем гуманоидных роботов на вершину, транспортировку грузов роботами, восхождение с использованием экзоскелета и испытание автономных машин-разведчиков, предназначенных для передвижения по пересеченной местности.

Однако конкретные результаты в каждой дисциплине были не главной целью мероприятия. Соревнования стали способом оценить прогресс в разработке двуногих и четвероногих роботов, которым до сих пор в основном приходилось передвигаться по относительно ровным поверхностям.

Подъем по крутым, неровным и непредсказуемым ступеням позволяет проверить важнейшие характеристики машин по мере развития технологий. Среди них — способность сохранять равновесие, принимать решения в реальном времени и адаптироваться к меняющимся условиям. Все эти качества будут особенно востребованы, когда роботов начнут использовать при поисково-спасательных операциях, а также в менее опасных сферах — например, в гостиничном бизнесе, многоэтажных офисных зданиях, на заводах и в жилых домах.

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