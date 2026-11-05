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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Германия начала разработку лазерного оружия для самолетов

Германия приступила к реализации новой программы разработки авиационного лазерного оружия. 

Сообщество
# авиация
# Германия
# лазеры
# оружие
# самолёты
Германия впервые начала разработку лазерного оружия для самолетов / © MBDA
Германия впервые начала разработку лазерного оружия для самолетов / © MBDA

Компания MBDA Deutschland получила контракт на создание демонстрационного образца лазерной установки в подвесном контейнере. Проект должен заложить технологическую основу для оснащения самолетов Люфтваффе перспективными системами направленной энергии. Это первый официальный шаг Германии в области создания авиационного лазерного оружия, хотя он опирается на многолетние инвестиции страны в соответствующие технологии и испытания лазерных комплексов морского базирования.

По информации MBDA, конечная цель программы — создание авиационного лазерного комплекса, способного уничтожать вражеские беспилотники и крылатые ракеты. 

Новая авиационная разработка продолжает более масштабную немецкую программу создания оружия направленной энергии. По данным MBDA, лазерные технологии рассматриваются в Германии в качестве одного из стратегических приоритетов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2019 года. Кроме того, они включены в перечень ключевых национальных технологий в рамках правительственной Стратегии развития оборонной промышленности и обеспечения безопасности Германии.

MBDA уже давно выступает одним из основных промышленных партнеров Германии в этой области. Компания участвовала в разработке лазерных систем и средств поражения для всех видов вооруженных сил страны. Она также подчеркивает, что в последние годы самостоятельно вложила значительные средства в развитие соответствующих технологий. Эти инвестиции, по утверждению компании, позволили усовершенствовать ключевые технические решения, а также создать и испытать несколько демонстрационных образцов.

Наличие собственной технологической базы может дать MBDA преимущество при разработке авиационной системы. Накопленный опыт в создании лазерных источников, управлении лазерным лучом, сопровождении целей и отводе тепла потенциально можно использовать при проектировании подвесного контейнера.

Нынешний проект MBDA опирается на значительный опыт Германии в разработке лазерного оружия. По данным компании, необходимые технологии совершенствуются с 2008 года. За это время было проведено несколько последовательных демонстраций и технологических испытаний. MBDA утверждает, что уже в 2012 году ей удалось продемонстрировать работоспособность полноценной лазерной системы вооружения.

Особенно важной вехой стало сотрудничество с компанией Rheinmetall. В 2021 году обе компании получили контракт BAAINBw на разработку демонстрационного образца лазерного оружия морского базирования для ВМС Германии. В июне 2022 года установку разместили на борту фрегата Sachsen проекта F124. После этого началась масштабная программа морских испытаний, продолжавшаяся до сентября 2023 года.

Германии еще предстоит проделать большую работу, чтобы превратить промышленные инвестиции, технологические демонстраторы и стратегические приоритеты в надежное оружие, пригодное для практического применения в войсках. Опыт американских программ показал, что путь от перспективных демонстраций лазерных технологий до создания полноценных боевых систем далеко не всегда оказывается успешным.

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Сообщество
# авиация
# Германия
# лазеры
# оружие
# самолёты
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