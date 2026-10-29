Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Virgin Galactic впервые показала космоплан нового поколения Apeiron

Компания Virgin Galactic официально представила первый космоплан нового поколения из серии Delta и объявила результаты общедоступного голосования, в ходе которого ему выбрали название.

Космоплан Apeiron / © Virgin Galactic

Компания сообщила, что первый аппарат нового класса Delta получит имя Spaceship Apeiron. Название Apeiron происходит от древнегреческого слова, означающего «беспредельный» или «безграничный». Его выбрали по итогам публичного голосования, в котором приняли участие тысячи человек из 83 стран.

Презентация состоялась в день, когда космоплан должен был отправиться с производственного предприятия компании в городе Меса, штат Аризона, на космодром Америка в штате Нью-Мексико. Там аппарат пройдет заключительную подготовку перед началом летных испытаний.

Космоплан Apeiron / © Virgin Galactic

Apeiron стал одним из четырех финалистов, отобранных Virgin Galactic из 276 вариантов названия, предложенных сотрудниками компании. В ходе публичного голосования он опередил три других варианта: Horizon («Горизонт»), Explorer («Исследователь») и Ascend («Восхождение»).

Новый космоплан отправится на космодром Америка, прикрепленный к самолету-носителю VMS Eve компании Virgin Galactic. Там инженеры завершат работу над программным обеспечением бортовой авионики перед первыми летными испытаниями Apeiron и последующими коммерческими полетами.

Аппарат класса Delta придет на смену предыдущей модели космоплана компании — VSS Unity. В период эксплуатации, с лета 2023-го по лето 2024 года, он выполнил семь суборбитальных полетов. Virgin Galactic приостановила полеты VSS Unity, чтобы сосредоточить ресурсы на разработке Apeiron. Теперь компания рассчитывает возобновить перевозку пассажиров в середине 2027 года.

После выхода на регулярную эксплуатацию Virgin Galactic планирует использовать каждый космоплан класса Delta до восьми раз в месяц. Второй аппарат этого класса уже строится. Ожидается, что он прибудет на космодром Америка примерно к тому времени, когда компания вновь начнет отправлять пассажиров в космос.

Согласно отчетности Virgin Galactic, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за второй квартал 2026 года, около 675 человек все еще ожидают своей очереди на суборбитальный полет по ранее приобретенным билетам. Более 100 будущих космических туристов уже приступают к первоначальной подготовке к полету. Остальные владельцы билетов, как ожидается, начнут подготовку после ввода в эксплуатацию второго космоплана класса Delta.

Когда в 2014 году компания начала продавать билеты на полеты своих космопланов, VSS Unity еще находился в стадии строительства, а стоимость одного места составляла около 200 000 долларов. Теперь цена выросла до 850 000 долларов за место.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.