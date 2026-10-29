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Virgin Galactic впервые показала космоплан нового поколения Apeiron
Компания Virgin Galactic официально представила первый космоплан нового поколения из серии Delta и объявила результаты общедоступного голосования, в ходе которого ему выбрали название.
Компания сообщила, что первый аппарат нового класса Delta получит имя Spaceship Apeiron. Название Apeiron происходит от древнегреческого слова, означающего «беспредельный» или «безграничный». Его выбрали по итогам публичного голосования, в котором приняли участие тысячи человек из 83 стран.
Презентация состоялась в день, когда космоплан должен был отправиться с производственного предприятия компании в городе Меса, штат Аризона, на космодром Америка в штате Нью-Мексико. Там аппарат пройдет заключительную подготовку перед началом летных испытаний.
Apeiron стал одним из четырех финалистов, отобранных Virgin Galactic из 276 вариантов названия, предложенных сотрудниками компании. В ходе публичного голосования он опередил три других варианта: Horizon («Горизонт»), Explorer («Исследователь») и Ascend («Восхождение»).
Новый космоплан отправится на космодром Америка, прикрепленный к самолету-носителю VMS Eve компании Virgin Galactic. Там инженеры завершат работу над программным обеспечением бортовой авионики перед первыми летными испытаниями Apeiron и последующими коммерческими полетами.
Аппарат класса Delta придет на смену предыдущей модели космоплана компании — VSS Unity. В период эксплуатации, с лета 2023-го по лето 2024 года, он выполнил семь суборбитальных полетов. Virgin Galactic приостановила полеты VSS Unity, чтобы сосредоточить ресурсы на разработке Apeiron. Теперь компания рассчитывает возобновить перевозку пассажиров в середине 2027 года.
После выхода на регулярную эксплуатацию Virgin Galactic планирует использовать каждый космоплан класса Delta до восьми раз в месяц. Второй аппарат этого класса уже строится. Ожидается, что он прибудет на космодром Америка примерно к тому времени, когда компания вновь начнет отправлять пассажиров в космос.
Согласно отчетности Virgin Galactic, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за второй квартал 2026 года, около 675 человек все еще ожидают своей очереди на суборбитальный полет по ранее приобретенным билетам. Более 100 будущих космических туристов уже приступают к первоначальной подготовке к полету. Остальные владельцы билетов, как ожидается, начнут подготовку после ввода в эксплуатацию второго космоплана класса Delta.
Когда в 2014 году компания начала продавать билеты на полеты своих космопланов, VSS Unity еще находился в стадии строительства, а стоимость одного места составляла около 200 000 долларов. Теперь цена выросла до 850 000 долларов за место.
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