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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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ВВС США вложились в разработку инновационного грузового самолета KONA

Военно-воздушные силы США выделили авиастроительной компании Natilus 3,5 миллиона долларов на дальнейшую разработку регионального грузового самолета KONA. Финансирование позволит приблизить проект к испытаниям полноразмерного аппарата в полете и демонстрации его возможностей в сфере военной логистики.

Сообщество
# Natilus
# авиация
# самолёты
# США
# технологии
Художественное изображение грузового самолета KONA / © Natilus
Художественное изображение грузового самолета KONA / © Natilus

Самолет, предусматривающий возможность как пилотируемого, так и беспилотного управления, рассчитан на перевозку 3,8 тонн грузов и должен расходовать меньше топлива, чем сопоставимые воздушные суда традиционной конструкции.

Средства выделены в рамках программы Operational Energy – Innovation при участии Министерства ВВС США через Управление заместителя министра ВВС по вопросам энергетики, инфраструктуры и окружающей среды. Они пойдут на развитие KONA как потенциального средства доставки снабжения между разнесенными военными объектами, в том числе в условиях ограниченного доступа к топливу.

Natilus разрабатывает KONA с аэродинамической схемой, при которой фюзеляж и крыло образуют единую интегрированную конструкцию. Она отличается от традиционной компоновки с отдельным фюзеляжем в форме трубы и присоединенными к нему крыльями. По заявлению компании, такая конструкция позволяет снизить расход топлива примерно на 30% по сравнению с сопоставимыми самолетами традиционной схемы.

KONA должен занять промежуточное положение между легкими многоцелевыми самолетами, такими как Cessna C-208, и более крупными тактическими транспортниками, например C-130. При заявленной грузоподъемности 3,8 тонн и дальности полета около 1480 километров аппарат предназначен прежде всего для региональной доставки грузов, а не для стратегических перевозок на большие расстояния.

Способность взлетать и садиться на коротких взлетно-посадочных полосах позволит использовать более широкий круг аэродромов и площадок. Совместимость с существующей грузовой инфраструктурой, в свою очередь, должна упростить интеграцию самолета в действующие логистические сети. Эти характеристики могут оказаться полезными для американских военных, которым необходимо снабжать многочисленные удаленные объекты, не полагаясь исключительно на крупные транспортные самолеты.

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Сообщество
# Natilus
# авиация
# самолёты
# США
# технологии
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