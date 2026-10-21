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Беспилотное судно водоизмещением 368 тонн впервые продемонстрировало автономное управление в ходе морских испытаний

Компании HD Hyundai и Anduril испытали беспилотное надводное судно у побережья Калифорнии, продемонстрировав технологии, которые могут использоваться в будущих операциях ВМС США. В ходе испытаний проверялась способность аппарата самостоятельно реагировать на изменение задач и имитируемые отказы оборудования без вмешательства экипажа.

Беспилотное судно водоизмещением 368 тонн впервые продемонстрировало автономное управление в ходе морских испытаний / © HD Hyundai

Трех с половиной часовое испытание проводилось на переоборудованном беспилотном надводном судне водоизмещением 368 тонн, которое ранее эксплуатировалось ВМС США. Компания HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) оснастила его комплексом автономного управления VAone, а Anduril предоставила платформу Lattice для автономного выполнения задач.

Совместная работа этих систем продемонстрировала, как беспилотное судно может ориентироваться в морской обстановке и менять поведение в зависимости от условий выполнения задачи. Испытания включали движение в строю и отработку аварийных ситуаций с имитацией отказов оборудования.

Операторы и наблюдатели следили за ходом испытаний дистанционно, с берегового пункта управления. Прямая видеотрансляция позволяла участникам наблюдать за действиями судна и оценивать его способность выполнять поставленные задачи без постоянного вмешательства экипажа на борту.

Проверялась не только автономная навигация. Испытатели также оценивали, как судно реагирует на технические неисправности и возможные повреждения, сохраняя контроль над выполнением задач.

Демонстрация может помочь HD Hyundai и Anduril в борьбе за американские программы создания беспилотных надводных судов. Компании также намерены выйти на более широкий международный рынок на фоне растущего спроса на безэкипажные морские платформы.

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