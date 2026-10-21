Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Беспилотное судно водоизмещением 368 тонн впервые продемонстрировало автономное управление в ходе морских испытаний
Компании HD Hyundai и Anduril испытали беспилотное надводное судно у побережья Калифорнии, продемонстрировав технологии, которые могут использоваться в будущих операциях ВМС США. В ходе испытаний проверялась способность аппарата самостоятельно реагировать на изменение задач и имитируемые отказы оборудования без вмешательства экипажа.
Трех с половиной часовое испытание проводилось на переоборудованном беспилотном надводном судне водоизмещением 368 тонн, которое ранее эксплуатировалось ВМС США. Компания HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) оснастила его комплексом автономного управления VAone, а Anduril предоставила платформу Lattice для автономного выполнения задач.
Совместная работа этих систем продемонстрировала, как беспилотное судно может ориентироваться в морской обстановке и менять поведение в зависимости от условий выполнения задачи. Испытания включали движение в строю и отработку аварийных ситуаций с имитацией отказов оборудования.
Операторы и наблюдатели следили за ходом испытаний дистанционно, с берегового пункта управления. Прямая видеотрансляция позволяла участникам наблюдать за действиями судна и оценивать его способность выполнять поставленные задачи без постоянного вмешательства экипажа на борту.
Проверялась не только автономная навигация. Испытатели также оценивали, как судно реагирует на технические неисправности и возможные повреждения, сохраняя контроль над выполнением задач.
Демонстрация может помочь HD Hyundai и Anduril в борьбе за американские программы создания беспилотных надводных судов. Компании также намерены выйти на более широкий международный рынок на фоне растущего спроса на безэкипажные морские платформы.
Комментарии
То, что ученые первоначально приняли за веточку или часть насекомого, оказалось древнейшим из известных прямых палеонтологических свидетельств существования у ящериц способности произвольно отбрасывать хвост еще в меловом периоде.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
Илон Маск в очередной раз представил автомобиль с беспрецедентными возможностями — буквально умеющий делать кульбиты в воздухе. Еще он разгоняется до 100 километров менее чем за секунду, что много лучше любой машины в истории. Но помогут ли все эти рекорды компании Tesla, которая уже много лет упорно отказывается создавать новые массовые автомобильные платформы? Или правы те, кто считают, что она полным ходом несется к катастрофе?
То, что ученые первоначально приняли за веточку или часть насекомого, оказалось древнейшим из известных прямых палеонтологических свидетельств существования у ящериц способности произвольно отбрасывать хвост еще в меловом периоде.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
Некоторые змеи спасаются от опасности весьма неожиданным способом: не уползают, а катятся по земле, точно колесо. Казалось бы, при таком движении рептилия должна постоянно переворачиваться, теряя направление. Однако ее голова остается обращенной вперед, даже когда остальное тело быстро вращается. Ученые, наконец, выяснили, как змеям удается выполнять столь необычный трюк.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Января, 2021
Веганы: как с любовью навредить природе
19 Марта, 2018
Неизлечимо ипохондричная болезнь
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно