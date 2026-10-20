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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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Китай впервые сообщил об испытании стратегической ракеты с атомной подводной лодки третьего поколения

Китай впервые публично сообщил об испытании стратегической ракеты с атомной подводной лодки третьего поколения в Тихом океане. Речь идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования.

Сообщество
# Китай
# МБР
# оружие
# подлодки
# технологии
Китайская подводная лодка в Циндао / © Getty Images
Китайская подводная лодка в Циндао / © Getty Images

Государственное информационное агентство «Синьхуа» опубликовало заявление, в котором говорится: «Атомные подводные лодки серии «Чан Чжэн» достигли третьего поколения, и с их использованием успешно проведен испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования». Таким образом, Народно-освободительная армия Китая впервые сообщила о проведении испытания МБР с использованием подводной лодки третьего поколения, что свидетельствует о дальнейшем развитии военно-морских ядерных сил страны.

До этого заявления Пекин уже демонстрировал возможности своих морских ядерных сил в июле текущего года. Тогда испытания вызвали резкую критику со стороны ряда стран региона, в том числе соседних Японии и Австралии. Как сообщила газета The Japan Times, к последнему заявлению были приложены фотографии предыдущих ракетных испытаний, проведенных в июле.

Как и те пуски, нынешнее испытание примечательно использованием атомной подводной лодки. Благодаря ядерной энергетической установке такие субмарины способны месяцами оставаться под водой без дозаправки топливом. В отличие от обычных подводных лодок, они оснащены ядерными реакторами, что позволяет им преодолевать большие расстояния и дольше находиться на боевом патрулировании.

Подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами и способные скрытно действовать под водой, предназначены прежде всего для обеспечения стратегического ядерного сдерживания. Их трудно обнаружить, а при необходимости они могут быть готовы нанести ответный удар.

Китай пока официально не сообщил, какие именно подводные лодки участвовали в испытаниях и какие типы субмарин используются для размещения баллистических ракет.

После июльских испытаний китайские государственные СМИ также не раскрыли тип задействованной подводной лодки. По мнению военных аналитиков, пуск могла выполнить атомная подводная лодка типа 094, предназначенная для несения баллистических ракет.

Предполагается, что Китай располагает как минимум шестью такими субмаринами. Они могут нести ракеты JL-2, а также, вероятно, более современные JL-3. Дальность полета последних потенциально позволяет поражать цели на территории США при запуске из акваторий вблизи Китая.

Одновременно Пекин начал внедрять более совершенные подводные лодки типа 095 и продолжает разработку субмарин следующего поколения — типа 096.

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Сообщество
# Китай
# МБР
# оружие
# подлодки
# технологии
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