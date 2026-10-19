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В Китае заметили новый корабль-носитель крупных подводных беспилотников
Месяц назад появились сообщения о необычном корабле, строительство которого находилось на продвинутой стадии на верфи острова Чансиндао в Шанхае. Судя по особенностям конструкции, корабль предназначен для базирования и обслуживания безэкипажных подводных аппаратов. Теперь появились свидетельства того, что Китай строит не один, а сразу два подобных корабля, причем оба уже близки к завершению.
Новое изображение было сделано в Гуанчжоу. На нем запечатлен корабль, почти идентичный шанхайскому по общей форме, но меньшее по размерам и с некоторыми изменениями внешних обводов корпуса. По предварительным оценкам, новый корабль примерно на треть меньше своего собрата. На нем установлены шесть подъемных башен, тогда как на более крупном судне в Шанхае предусмотрены шесть больших и шесть малых конструкций.
В остальном основные особенности проекта сохранены. Среди них — полетная палуба и ангар за передней надстройкой, а также расположение дымовых труб.
Пока оба корабля можно рассматривать преимущественно как экспериментальные платформы. Однако по мере расширения такого флота их тактическое и даже стратегическое значение может существенно возрасти. Возможность оперативно спускать на воду и поднимать обратно большое количество подводных беспилотников или несколько особо крупных аппаратов вдали от китайского побережья обеспечит ВМС Китая дополнительные асимметричные возможности.
Флот специализированных судов, предназначенных для развертывания, возвращения и обслуживания таких аппаратов, позволил бы эффективнее использовать системы, некоторые из которых способны оставаться на патрулировании в течение длительного времени. Появление подобных кораблей стало бы важным свидетельством того, насколько значительную роль Китай отводит операциям с подводными беспилотниками в своей будущей военной стратегии.
Крупные подводные беспилотники большой дальности могут выполнять широкий круг задач: от картографирования морского дна и поиска мин до обнаружения подводных лодок и надводных кораблей. В перспективе они также могут использоваться для запуска крылатых ракет и других беспилотников. Кроме того, подобные аппараты способны сами превращаться в мощное оружие, действующее в обход традиционных систем стратегической обороны.
Для Китая такие возможности открывают перспективу создания реальной угрозы американским военным объектам в глубине Тихого океана и даже на побережье США.
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