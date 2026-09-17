Спутники запечатлели строительство первого в мире корабля-носителя подводных дронов

Новый корабль, замеченный на китайской верфи, вероятно, станет первым в мире кораблем-носителем, предназначенным для развертывания подводных дронов. Он может стать очередным элементом масштабной, хотя официально и не заявленной, программы Китая по созданию и применению полноразмерных необитаемых подводных аппаратов.

Спутники запечатлели строительство первого в мире корабля-носителя подводных дронов / © Vantor

Темпы и масштабы модернизации военно-морских сил Китая продолжают расти. Всего 25 лет назад ВМС КНР представляли собой устаревший флот, ориентированный преимущественно на действия в прибрежной зоне. Сегодня Китай строит больше кораблей, чем любая другая страна. При этом во все большем числе случаев китайские корабли не просто сопоставимы с иностранными аналогами по возможностям, но и превосходят их по уровню технологий и амбициозности конструкции. Теперь Китай строит еще один корабль, который может стать первым в мире в своем классе.

Новый корабль заметили на стапелях судостроительной верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. По данным издания Naval News, это уникальный проект, однако наиболее вероятным объяснением его необычной конструкции является то, что перед нами специализированный корабль-носитель подводных дронов.

Схема китайского корабля-носителя подводных дронов / © Naval News

Китай уже стал первой и пока единственной страной, создавшей полноразмерные необитаемые подводные лодки. Их относят к классу XXLUUV (сверхкрупные необитаемые подводные аппараты). Два типа таких аппаратов были замечены на испытаниях в Хайнане. При длине 35 и 45 метров они примерно в шесть–восемь раз превосходят по габаритам американский сверхкрупный необитаемый подводный аппарат Boeing Orca XLUUV. Вероятно, два китайских проекта непосредственно конкурируют друг с другом.

Испытания аппаратов проводились с использованием плавучих доков, причем как минимум один из них был специально спроектирован для этой цели. В порту XXLUUV размещаются внутри доков, после чего доки доставляют их в море, где аппараты непосредственно спускаются на воду и затем поднимаются обратно. Такая схема вполне подходит для испытаний, однако, судя по всему, ВМС НОАК хотят получить более универсальную и надежную платформу. Новый корабль напоминает десантный корабль-док с камерой в кормовой части. Однако в данном случае подводное пространство дока открыто снизу, а внутрь может устанавливаться крупная транспортировочная рама. Она опускается ниже корпуса корабля с помощью 12 вертикальных подъемных стоек. Перед доковой камерой также расположен крупный ангар, предположительно предназначенный для размещения подводных аппаратов. Если судить по размерам дока и ранее замеченных XXLUUV, корабль, вероятно, сможет перевозить в ангаре до четырех таких аппаратов либо большее количество более компактных машин.

Общая архитектура корабля имеет заметное сходство с проектом, предложенным в 2025 году для исследовательского подводного аппарата. В том китайском проекте использовалась схожая система, однако в несколько меньшем масштабе, а сам аппарат размещался на открытой рабочей палубе между транспортировочной рамой и надстройкой.

Новый корабль значительно крупнее и, что особенно важно, оснащен внутренним ангаром. Его размеры и наличие закрытого ангара делают версию о гражданском или исследовательском назначении малоправдоподобной. Наиболее логичное объяснение заключается в том, что это именно корабль-носитель подводных дронов.

Вероятно, он будет выполнять функции мобильной базы обслуживания XXLUUV: обеспечивать техническое обслуживание аппаратов и хранить их вне воды, когда они не используются. Кроме того, корабль сможет служить платформой для спуска и подъема аппаратов непосредственно в ходе боевых операций.

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