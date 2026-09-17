Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
17 сентября, 07:41
Рейтинг: +3537
Посты: 2612
3,2 тыс

Спутники запечатлели строительство первого в мире корабля-носителя подводных дронов

Новый корабль, замеченный на китайской верфи, вероятно, станет первым в мире кораблем-носителем, предназначенным для развертывания подводных дронов. Он может стать очередным элементом масштабной, хотя официально и не заявленной, программы Китая по созданию и применению полноразмерных необитаемых подводных аппаратов.

Сообщество
# беспилотники
# Китай
# оружие
# подлодки
# спутники
# флот
Спутники запечатлели строительство первого в мире корабля-носителя подводных дронов / © Vantor
Спутники запечатлели строительство первого в мире корабля-носителя подводных дронов / © Vantor

Темпы и масштабы модернизации военно-морских сил Китая продолжают расти. Всего 25 лет назад ВМС КНР представляли собой устаревший флот, ориентированный преимущественно на действия в прибрежной зоне. Сегодня Китай строит больше кораблей, чем любая другая страна. При этом во все большем числе случаев китайские корабли не просто сопоставимы с иностранными аналогами по возможностям, но и превосходят их по уровню технологий и амбициозности конструкции. Теперь Китай строит еще один корабль, который может стать первым в мире в своем классе.

Новый корабль заметили на стапелях судостроительной верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. По данным издания Naval News, это уникальный проект, однако наиболее вероятным объяснением его необычной конструкции является то, что перед нами специализированный корабль-носитель подводных дронов.

Схема китайского корабля-носителя подводных дронов / © Naval News
Схема китайского корабля-носителя подводных дронов / © Naval News

Китай уже стал первой и пока единственной страной, создавшей полноразмерные необитаемые подводные лодки. Их относят к классу XXLUUV (сверхкрупные необитаемые подводные аппараты). Два типа таких аппаратов были замечены на испытаниях в Хайнане. При длине 35 и 45 метров они примерно в шесть–восемь раз превосходят по габаритам американский сверхкрупный необитаемый подводный аппарат Boeing Orca XLUUV. Вероятно, два китайских проекта непосредственно конкурируют друг с другом.

Испытания аппаратов проводились с использованием плавучих доков, причем как минимум один из них был специально спроектирован для этой цели. В порту XXLUUV размещаются внутри доков, после чего доки доставляют их в море, где аппараты непосредственно спускаются на воду и затем поднимаются обратно. Такая схема вполне подходит для испытаний, однако, судя по всему, ВМС НОАК хотят получить более универсальную и надежную платформу. Новый корабль напоминает десантный корабль-док с камерой в кормовой части. Однако в данном случае подводное пространство дока открыто снизу, а внутрь может устанавливаться крупная транспортировочная рама. Она опускается ниже корпуса корабля с помощью 12 вертикальных подъемных стоек. Перед доковой камерой также расположен крупный ангар, предположительно предназначенный для размещения подводных аппаратов. Если судить по размерам дока и ранее замеченных XXLUUV, корабль, вероятно, сможет перевозить в ангаре до четырех таких аппаратов либо большее количество более компактных машин.

Общая архитектура корабля имеет заметное сходство с проектом, предложенным в 2025 году для исследовательского подводного аппарата. В том китайском проекте использовалась схожая система, однако в несколько меньшем масштабе, а сам аппарат размещался на открытой рабочей палубе между транспортировочной рамой и надстройкой.

Новый корабль значительно крупнее и, что особенно важно, оснащен внутренним ангаром. Его размеры и наличие закрытого ангара делают версию о гражданском или исследовательском назначении малоправдоподобной. Наиболее логичное объяснение заключается в том, что это именно корабль-носитель подводных дронов.

Вероятно, он будет выполнять функции мобильной базы обслуживания XXLUUV: обеспечивать техническое обслуживание аппаратов и хранить их вне воды, когда они не используются. Кроме того, корабль сможет служить платформой для спуска и подъема аппаратов непосредственно в ходе боевых операций.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# беспилотники
# Китай
# оружие
# подлодки
# спутники
# флот
-
0
+
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Универсальная траектория обучения: мозг и искусственный интеллект
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
Бесплатно
«Пол-инструкция» по сборке человека
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
1200
Зрение. Анатомия чувств
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Достижения современной физики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Баснописцы Великого века
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Кто, как и зачем писал о себе: автобиографическая культура русского общества XVII–XIX вв.
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Укради меня: самые громкие кражи картин в истории
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Сен
600
7 чудес света. Храм Артемиды в Эфесе
ВСмысле
Онлайн
Мастер-класс
20 Сен
Бесплатно
Два билета до Каллисто: как ИИ и баллистика строят маршруты в глубокий космос
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 сентября, 10:59
НИУ ВШЭ

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.

НИУ ВШЭ
# зарплата
# искусственный интеллект
# производительность труда
# работа
# экономика
16 сентября, 12:12
Александр Березин

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
17 сентября, 14:43
Татьяна Зайцева

Ученые определили, сколько цельнозерновых продуктов нужно есть для здоровья

Авторы нового масштабного исследования выявили оптимальное количество порций бурого риса, овсянки, гречки и других изделий из цельного зерна в дневном рационе, которое позволяет существенно снизить риск кардиометаболических заболеваний.

Медицина
# здоровое питание
# кардиометаболические нарушения
# клетчатка
# цельнозерновой
16 сентября, 12:12
Александр Березин

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
16 сентября, 14:29
Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История
# дороги
# исторические мифы
# Рим
# Римская империя
17 сентября, 10:59
НИУ ВШЭ

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.

НИУ ВШЭ
# зарплата
# искусственный интеллект
# производительность труда
# работа
# экономика
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы впервые нашли экзопланету возрастом менее миллиона лет

    18 сентября, 12:02

  2. Физики впервые создали интенсивный пучок мюония

    17 сентября, 21:03

  3. Тираннозавры были такими же теплыми, как люди

    17 сентября, 18:41

  4. Мастера каменного века перенесли рисунок бивня мамонта на вырезанные из него фигурки

    17 сентября, 15:46
Выбор редакции

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

9 сентября, 22:44

Последние комментарии

Andrew Bolshakov
17 минут назад
И видим мы рождение миров...

Астрономы впервые нашли экзопланету возрастом менее миллиона лет

Sam Dowson
44 минуты назад
Лягушек да букашек новыми видами ежегодно отчитываются. А если новый вид слона сфотографируют? Через 100 лет за открытие сочтут?

Впервые более чем за 100 лет: ученые описали новый вид кошачьих — и показали его фото

Николай Цыгикало
1 час назад
Пару замечаний, если это позволено. «Тихоокеанские мастодонты были крупными родственниками современных слонов» — крайне далекими

В ручье в Калифорнии нашли огромный зуб мастодонта — он просто торчал из воды

Маша Психолог Ваша
1 час назад
Юрий, стопудов, форточка овертона

Ученые развенчали миф о вреде полигамии для сексуального здоровья

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Действительно, статья не объясняет что же такое сознание. Возможно эти 11 уровней и должны это объяснять, просто так ошибочно решил автор статьи.

Ученые из Физтеха предложили новую теорию происхождения сознания

Александр Березин
2 часа назад
Валерий, "Советские летчики сбили 50тысяч германских самолетов, так что К концу войны германия оказалась без самолетов, также без танков, также без

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Березин
2 часа назад
Ван, в тексте выше вики нигде не используется как источник. Как источники там используются лишь документы военного времени и мемуары участников

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Гульмира Жамантикова
2 часа назад
Насколько я понимаю, саморепрезентация - это "представление о реальности", виртуальная модель. Но ведь способность к моделированию возникает

Ученые из Физтеха предложили новую теорию происхождения сознания

Александр Березин
2 часа назад
Питон, справка: немецкие самолеты на Восточном фронте в 1943 году сбросили 300 к тонн бомб. Советские -- на 30% меньше. А в 1944 году советские самолеты

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Вадим Тимофеев
2 часа назад
Лев, наша страна дорого заплатила за ленд-лиз, это цена-сохранённые жизни американских и британских солдат. Правда не понятно, почему британцы,

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Вадим Тимофеев
2 часа назад
Иван, так вы все свои аргументы и факты из Википедии черпаете? Тогда понятно почему столько мусора в интернете

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Березин
2 часа назад
Tim, "В США беспрецедентный по глубине и продолжительности экономический кризис, то есть хуже даже, чем Великая депрессия и гораздо дольше, хуже

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, много слов. Скажу проще: подождите 10 лет, и сами выясните, кто знал больше.

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Это, чем фотографировалась 🤔

Лучшие снимки космоса: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф 2026»

Николай Буренков
13 часов назад
Плеядеанский корабль периодически появляется в пределах Земли. 🇷🇺✨⚡🌍АРМАДА НЛО ОКРУЖИЛА ЗЕМЛЮ ИМЕНА И ФУНКЦИИ ПРИЛЕТЕВШИХ 🌍⚡✨🇷🇺 Начало

США впервые официально признали наличие оружия на орбите

Tim P
14 часов назад
В США беспрецедентный по глубине и продолжительности экономический кризис, то есть хуже даже, чем Великая депрессия и гораздо дольше, хуже

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Tim P
14 часов назад
Да уж, Минитмэн-3 стоит на вооружении аж с 1970-го года - та ещё рухлядь, хотя вроде что-то в ней модернизировалось.

Полностью собранную межконтинентальную ракету Sentinel впервые установили вертикально

Иван Колупаев
15 часов назад
Harry, а мне казалось Газпром строит центр чтобы переселить в него сотрудников из других офисов разбросанных по городу в т. ч. в арендуемых

Jeddah Tower сравнялась с «Лахта-центром»: километровый небоскреб в Саудовской Аравии продолжил рост

Harry Hole
16 часов назад
Проблема обоих зданий - они никому не будут нужны и будут пустовать. Строили только ради того, чтобы помериться писями. Вокруг них пустота и

Jeddah Tower сравнялась с «Лахта-центром»: километровый небоскреб в Саудовской Аравии продолжил рост

Андрей Гаврилов
17 часов назад
"сама жизнь" буквально подтверждает мою правоту: я говорил про репликатор роботизированной экономики на Луне как единственный путь к созданию

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Самые обсуждаемые