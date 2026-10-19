Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Рейтинг: +3293
Посты: 2193
12,9 тыс

В Китае завершили монтаж первого судоходного пролета самого длинного в мире железнодорожного моста через море

В прошлые выходные строители замкнули стальную ферму южного судоходного пролета железнодорожного моста через залив Ханчжоу. Он стал первым из трех судоходных мостов проекта, на котором удалось завершить этот этап работ. Это важная веха в строительстве самого длинного в мире высокоскоростного железнодорожного моста через море. 

Сообщество
# Китай
# мосты
# строительство
# технологии
Мост южного судоходного канала через залив Ханчжоу / © People's Daily
Мост южного судоходного канала через залив Ханчжоу / © People’s Daily

Завершение монтажа создало прочную основу для последующего натяжения вант, устройства мостового полотна и перехода всей конструкции к проектной работе как единой системы.

Мост — важнейший участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Наньтун — Нинбо. Его протяженность составляет 29,2 километра. Это самый длинный и один из наиболее сложных по техническим характеристикам железнодорожных мостовых комплексов через море, которые строятся в мире.

Проект включает северный, центральный и южный мосты через судоходные каналы, а также подходные мосты в открытой акватории и на мелководье. Южный судоходный мост, монтаж пролета которого завершился, расположен в центральной части залива Ханчжоу. Его общая длина составляет 814,5 метра, а основной пролет достигает 364 метров. Под ним смогут проходить суда дедвейтом до 3000 тонн.

Залив Ханчжоу входит в число трех заливов мира с наиболее сильными приливами. Разница между уровнями воды при приливе и отливе здесь достигает почти девять метров. Для акватории характерны быстрые течения и частые сильные ветры, а подходящие для строительства в открытом море погодные условия складываются лишь на ограниченное время в течение года. Дополнительные трудности создают высокая соленость и влажность воздуха, а также постоянно меняющийся рельеф морского дна, подверженного размыву и накоплению донных отложений. Все это предъявляет исключительно высокие требования к точности монтажа, безопасности конструкций и организации работ в море.

Для решения этих сложных инженерных задач специалисты применили инновационную технологию замыкания пролета методом встречной надвижки с двух сторон. Она была разработана с учетом специфики залива с сильными приливами и отливами.

В ходе строительства использовались спутниковая навигационная система BeiDou и цифровые средства мониторинга. На опорах, стальных фермах и временных поддерживающих конструкциях установили комплекс измерительных датчиков. Данные о напряжениях в металлоконструкциях, усилиях в вантах и перемещениях элементов собирались с интервалом в несколько миллисекунд.

Для точной стыковки конструкций применялись продольные устройства защиты от ветровых нагрузок и поперечные ограничители перемещений, позволявшие в реальном времени корректировать положение элементов в зоне замыкания пролета. Работы намеренно проводили ночью, когда температура воздуха оставалась относительно стабильной, чтобы свести к минимуму температурные деформации.

Кроме того, строители создали систему раннего предупреждения об опасных метеорологических и гидрологических условиях. График работ корректировали с учетом текущей обстановки, чтобы обеспечить безопасность строительства в открытой акватории.

После замыкания южного судоходного пролета строители приступят к поэтапному ослаблению вант, бетонированию стыковых участков, монтажу и натяжению оставшихся вант, а также установке постоянных опорных частей. Эти работы позволят последовательно перевести мост на постоянную конструктивную схему.

К настоящему времени завершено сооружение всех морских свайных фундаментов и стволов опор. Строительство основных конструкций трех судоходных мостов продолжается в соответствии с графиком, а работы на всей железнодорожной линии набирают темп.

Высокоскоростная железная дорога Наньтун — Нинбо протяженностью 301 километр станет важной частью прибрежного транспортного коридора Китая. После ввода в эксплуатацию она расширит сеть высокоскоростных железных дорог в дельте Янцзы, сократит время в пути между прибрежными городами провинций Цзянсу и Чжэцзян и улучшит региональную транспортную инфраструктуру. Ожидается, что новая магистраль также придаст дополнительный импульс комплексному развитию региона.


Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Китай
# мосты
# строительство
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Химия: полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Математическая теория игр и ее жизненные аспекты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
20 Окт
500
Мультивселенная: 6 способов создать другую Вселенную
ВСмысле
Онлайн
Лекция
21 Окт
1200
Жизнь подо льдом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Проклятие и благословение ИИ
Ельцин Центр
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
От слона до муравья: полезные и опасные животные средневековых бестиариев
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Макроэкономика ожиданий. Нобелевская премия по экономике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Александр Столетов и первый фотоэлемент
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики предложили решение галлиевой аномалии без стерильных нейтрино

    19 октября, 12:20

  2. Анестезиологи нашли эффективный способ снизить риск тошноты и рвоты после операции

    19 октября, 11:30

  3. Извержение вулкана 7300 лет назад изменило рацион и расселение древних жителей Японии

    19 октября, 10:04

  4. Физики объяснили, почему соседние лифты приезжают одновременно

    19 октября, 08:13
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Autotrade222
6 минут назад
Кто-то ещё сомневается, что Великую Китайскую стену построили китайцы.

В Китае завершили монтаж первого судоходного пролета самого длинного в мире железнодорожного моста через море

Сергей Механик
13 минут назад
Ну не знаю как у кого, мне лично после наркоза помог быстрее придти в чувство коньяк в количестве 100 гр.. Бодрит, стимулирует, вдохновляет. 😉

Анестезиологи нашли эффективный способ снизить риск тошноты и рвоты после операции

Саня Саня
13 минут назад
Во как! А я не могу упросить Ростелеком подключить скоростной интернет в квартиру. Говорят - нет свободных мест.

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Дмитрий Караваев
55 минут назад
Все эти гэбешные схемы по "добыче" технологий тупиковый подход. Нужна свободная конкуренция, поиск инновационных подходов и конечно свободное

Калининградский «цап-царап»: как в России появились современные батареи для электромобилей

Евгений Насонов
1 час назад
Александр, Почему успешный? Я помню что один из участников рассказывал, что они не смогли направить луч в нужное место.

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Березин
1 час назад
Игорь, "Делать тяжелый лукас амерам нужно не было - у них в этой нише полно крылатых ракет." Конечно, у вас весь комментарий смешной, но этот

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Александр Березин
2 часа назад
Игорь, вы же понимаете, что человек выше написал "любое открытие", а не "одно из двух", например? Т.е. заведомую неправду, откуда и вопрос про

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Игорь Корн
2 часа назад
Игорь, По скоростным характеристикам LUCAS и «Герань-2» практически идентичны, так как они используют схожий класс поршневых двигателей внутреннего

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Михаил Павленко
2 часа назад
Греческий небоскреб это сколько - этажей десять?

Самый высокий небоскреб Греции появится среди античного наследия Афин

Игорь Корн
2 часа назад
Это машины крепко разные. Герань в ее оригинале и разновидности это беспилотник камикадзе, лукас это модульный аппарат и может быть в зависимости

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Игорь Лукьянов
3 часа назад
Николай, а атомной энергии например?

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Николай Цыгикало
3 часа назад
Василий, "Устройство нашей цивилизации к сожалению находится на примитивном уровне. Любое открытие сперва примеряет маску разрушения, а не

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Токарев
4 часа назад
Евгений, эксперимент Знамя-2 был в 1993, и был оценен как успешный.

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Василий Васильевич Рымарев...
5 часов назад
Устройство нашей цивилизации к сожалению находится на примитивном уровне. Любое открытие сперва примеряет маску разрушения, а не созидания.

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

guest qwerty
6 часов назад
Даша, это даши гуткины

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Алексей Нядонги
9 часов назад
Какого хрена они творят вмешиваются в естественные процессы вот и происходит глобальное потепление

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Суворов
9 часов назад
Andy, нет, даже если считать самым строгим образом, чтобы у Русского лауреата не было никогда иностранного гражданства, то это Жорес Алфёров, Виталий

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Alexander Orsi
10 часов назад
Sam, как по украинским дата-центрам бахнули, не подумав об ответке?

Европейцы сообщили о «критическом сближении» российского военного спутника «Космос-2612» с их спутником ICEYE-X36

Alexander Orsi
10 часов назад
Иван, "результаты боевого применения ии" хорошо видны вдоль обочин трассы Ростов-на-Дону - Крым.

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Дмитрий Филимонов
12 часов назад
Если внимательно почитать текст новости, то выяснится, что вредно наедаться не НОЧЬЮ, а НЕЗАДОЛГО ДО СНА. То есть если вы ложитесь в 8 утра, то

Ночные перекусы оказались еще вреднее, чем думали

Самые обсуждаемые