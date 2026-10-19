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В Китае завершили монтаж первого судоходного пролета самого длинного в мире железнодорожного моста через море
В прошлые выходные строители замкнули стальную ферму южного судоходного пролета железнодорожного моста через залив Ханчжоу. Он стал первым из трех судоходных мостов проекта, на котором удалось завершить этот этап работ. Это важная веха в строительстве самого длинного в мире высокоскоростного железнодорожного моста через море.
Завершение монтажа создало прочную основу для последующего натяжения вант, устройства мостового полотна и перехода всей конструкции к проектной работе как единой системы.
Мост — важнейший участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Наньтун — Нинбо. Его протяженность составляет 29,2 километра. Это самый длинный и один из наиболее сложных по техническим характеристикам железнодорожных мостовых комплексов через море, которые строятся в мире.
Проект включает северный, центральный и южный мосты через судоходные каналы, а также подходные мосты в открытой акватории и на мелководье. Южный судоходный мост, монтаж пролета которого завершился, расположен в центральной части залива Ханчжоу. Его общая длина составляет 814,5 метра, а основной пролет достигает 364 метров. Под ним смогут проходить суда дедвейтом до 3000 тонн.
Залив Ханчжоу входит в число трех заливов мира с наиболее сильными приливами. Разница между уровнями воды при приливе и отливе здесь достигает почти девять метров. Для акватории характерны быстрые течения и частые сильные ветры, а подходящие для строительства в открытом море погодные условия складываются лишь на ограниченное время в течение года. Дополнительные трудности создают высокая соленость и влажность воздуха, а также постоянно меняющийся рельеф морского дна, подверженного размыву и накоплению донных отложений. Все это предъявляет исключительно высокие требования к точности монтажа, безопасности конструкций и организации работ в море.
Для решения этих сложных инженерных задач специалисты применили инновационную технологию замыкания пролета методом встречной надвижки с двух сторон. Она была разработана с учетом специфики залива с сильными приливами и отливами.
В ходе строительства использовались спутниковая навигационная система BeiDou и цифровые средства мониторинга. На опорах, стальных фермах и временных поддерживающих конструкциях установили комплекс измерительных датчиков. Данные о напряжениях в металлоконструкциях, усилиях в вантах и перемещениях элементов собирались с интервалом в несколько миллисекунд.
Для точной стыковки конструкций применялись продольные устройства защиты от ветровых нагрузок и поперечные ограничители перемещений, позволявшие в реальном времени корректировать положение элементов в зоне замыкания пролета. Работы намеренно проводили ночью, когда температура воздуха оставалась относительно стабильной, чтобы свести к минимуму температурные деформации.
Кроме того, строители создали систему раннего предупреждения об опасных метеорологических и гидрологических условиях. График работ корректировали с учетом текущей обстановки, чтобы обеспечить безопасность строительства в открытой акватории.
После замыкания южного судоходного пролета строители приступят к поэтапному ослаблению вант, бетонированию стыковых участков, монтажу и натяжению оставшихся вант, а также установке постоянных опорных частей. Эти работы позволят последовательно перевести мост на постоянную конструктивную схему.
К настоящему времени завершено сооружение всех морских свайных фундаментов и стволов опор. Строительство основных конструкций трех судоходных мостов продолжается в соответствии с графиком, а работы на всей железнодорожной линии набирают темп.
Высокоскоростная железная дорога Наньтун — Нинбо протяженностью 301 километр станет важной частью прибрежного транспортного коридора Китая. После ввода в эксплуатацию она расширит сеть высокоскоростных железных дорог в дельте Янцзы, сократит время в пути между прибрежными городами провинций Цзянсу и Чжэцзян и улучшит региональную транспортную инфраструктуру. Ожидается, что новая магистраль также придаст дополнительный импульс комплексному развитию региона.
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