Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1560
Посты: 1218
6

Биолог освободил редкого попугая из удушающих объятий удава

В Пуэрто-Рико молодой попугай попался в объятия удава. Эта встреча могла закончиться для птицы трагически, но ей повезло. Крики попугаев услышал биолог и спас птицу.

Сообщество
# животные
# змеи
# попугаи
# птицы
# удавы
© Raúl Correa, USFWS
© Raúl Correa, USFWS

Биолог Рауль Корреа из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США находился в государственном заповеднике Марикао, когда услышал крик стаи попугаев. Он последовал за ним и увидел молодого пуэрто-риканского амазона (Amazona vittata), попавшего в смертельную ловушку.

Попугай находился высоко на стебле бамбука, а вокруг его тела обвился удав. Не теряя времени, Корреа срезал бамбук. Удав ослабил хватку, и птенец освободился.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных продолжила наблюдать за попугаем. Специалисты хотели убедиться, что молодой попугай не получил серьезных травм. Вскоре он присоединился к своей стае.

На амазона напал обыкновенный удав (Boa constrictor), который в Пуэрто-Рико считается инвазивным. Он крупнее местного удава Chilabothrus inornatus. В регионе нет хищников, способных контролировать численность инвазивной змеи. При этом сам удав представляет угрозу для местных видов, в том числе птиц.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# животные
# змеи
# попугаи
# птицы
# удавы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Открытия, навредившие медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
1200
Древняя ДНК и история эпидемий
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космические отцы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Химия: полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Математическая теория игр и ее жизненные аспекты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
20 Окт
500
Мультивселенная: 6 способов создать другую Вселенную
ВСмысле
Онлайн
Лекция
21 Окт
1200
Жизнь подо льдом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Проклятие и благословение ИИ
Ельцин Центр
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

    17 октября, 17:58

  2. Повышение активности всего одного гена замедлило старение клеток у мышей

    17 октября, 10:10

  3. Ночные перекусы оказались еще вреднее, чем думали

    16 октября, 15:08

  4. Кортизол оказался другом женской репродуктивной системы

    16 октября, 14:47
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Любовь Соковикова
60 минут назад
Оливер, да, условно в нашу сторону :) Точнее – почти вдоль луча зрения.

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Оливер Хевисайд
1 час назад
Иван, я именно это и говорю)

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Оливер Хевисайд
1 час назад
Астрофизика все больше напоминает гадание на кофейно гуще. И это не проблема на самом деле, таковы огромные расстояния. Но с каким трепетом они

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Оливер Хевисайд
1 час назад
Любовь, именно в сторону Земли?)

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Любовь Соковикова
1 час назад
Andrew, с квазаром – близко. В этой модели голубые точки – это растущие ЧД, у которых после сжатия газовой оболочки становится лучше виден горячий

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Alexander Orsi
2 часа назад
Black, "уж не знаю из какого пальца" или ещё откуда вы высосали, но пропагандонские сказки меня не интересуют. Советую не тратить их на имеющего доступ

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Andrew Bolshakov
4 часа назад
И получается, что голубая точка - это квазар/блазар in statu nascendi. Верно я мыслю?

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Sam Dowson
4 часа назад
Замедлить старение - это то же самое, что запустить омоложение?) Заставить белок сплайсосомы активнее работать в стареющих фибробластах - это

Повышение активности всего одного гена замедлило старение клеток у мышей

Николай Жильцов
9 часов назад
Что за идиотское стремление втыкать чужеродные безликие елдаки посреди исторической застройки? Причем, это стремление общемировое.

Самый высокий небоскреб Греции появится среди античного наследия Афин

Юрий Багов
9 часов назад
Химическую кастрацию для профилактики надо делать

СМИ сообщили о четырех заболевших оспой обезьян в Петербурге

Дмитрий Караваев
10 часов назад
Вообщем смысл такой, когда при взаимном ударе кончатся мбр полетят 1000 буревестников от нас к ним. Ну такие медленные мбр. А у них нет "буревестников"

«Буревестник»: ждет ли нас мини-Чернобыль?

Иван Колупаев
10 часов назад
Оливер, есть конечно, не все так плохо. Тот же Спектр РГ выдает не только инфографику 🙂 В другой статье Березин даже выложил этот довольно

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Sergey Gorovoy
13 часов назад
очень трогательно о спасении "лесных людей" в Индонезии.

Природа в объективе: представлены победители конкурса экологической фотографии Our Nature — 2026

Black Reader
14 часов назад
Alexander, в Польше не было вооруженного переворота за два месяца до выборов, на которых Януковича и так не выбрали бы, по закону. Польша не посылала

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Степан Жук
14 часов назад
Вот ни разу не антипрививочник, но... Если прививка приносит слабые или убитые вирусы, то...

У детей за годы до диагноза «рак» обнаружили антитела к белкам восстановления ДНК

N q
14 часов назад
Михаил, одно с другим бьётся очень легко: дело не в том что это точки, а в том что очень слабый свет и них. Тот же эффект что и в сумерках: цвет

Астрономы впервые нашли зеленую звезду

Оливер Хевисайд
15 часов назад
Иван, и где же эти снимки от Роскосмоса? Вы же не будете утверждать что эти анимации несут научную ценность? Я понимаю Березин дурачок, но вы та

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Оливер Хевисайд
15 часов назад
Александр, что за чепуху вы несете?

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
24 часа назад
Alexander, ну там говорят даже Нарышкин, Набиуллина и Греф были не в восторге от этой затеи, но их не послушали. Мну так и вовсе не спросили 😏

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Любовь Соковикова
24 часа назад
Денис, тут нет противоречия: "пара" означает два активных ядра, расположенных рядом. То есть ученые действительно подтвердили наличие двух

В ранней Вселенной нашли рекордно тесную пару активных черных дыр

Самые обсуждаемые