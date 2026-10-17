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Биолог освободил редкого попугая из удушающих объятий удава

В Пуэрто-Рико молодой попугай попался в объятия удава. Эта встреча могла закончиться для птицы трагически, но ей повезло. Крики попугаев услышал биолог и спас птицу.

© Raúl Correa, USFWS

Биолог Рауль Корреа из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США находился в государственном заповеднике Марикао, когда услышал крик стаи попугаев. Он последовал за ним и увидел молодого пуэрто-риканского амазона (Amazona vittata), попавшего в смертельную ловушку.

Попугай находился высоко на стебле бамбука, а вокруг его тела обвился удав. Не теряя времени, Корреа срезал бамбук. Удав ослабил хватку, и птенец освободился.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных продолжила наблюдать за попугаем. Специалисты хотели убедиться, что молодой попугай не получил серьезных травм. Вскоре он присоединился к своей стае.

На амазона напал обыкновенный удав (Boa constrictor), который в Пуэрто-Рико считается инвазивным. Он крупнее местного удава Chilabothrus inornatus. В регионе нет хищников, способных контролировать численность инвазивной змеи. При этом сам удав представляет угрозу для местных видов, в том числе птиц.

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