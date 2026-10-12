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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Как изменилась детская смертность в регионах мира с 1950 года

ООН считает сокращение детской смертности одной из целей устойчивого развития. За последние десятилетия дети в возрасте до пяти лет стали умирать значительно реже, однако показатели зависят от региона.

Сообщество
# демография
# дети
# детская смертность
# инфографика
# смертность
© Our World in Data
© Our World in Data

В 1950 году 23% детей не доживали до пятилетнего возраста. В 2025 году этот показатель сократился до 3,5%. 

В Африке в середине XX века до пяти лет погибал каждый третий ребенок. Сейчас этот показатель сократился до 6,1%, однако он различается в зависимости от страны. Например, в Нигере в 2023 году показатель детской смертности составил 11,6%.

В 1950 году в Азии до 5 лет не доживал каждый четвертый ребенок. Сейчас показатель детской смертности там сократился до 2,5%. Однако в этом регионе прогресс не всегда был устойчивым. Кампания «Большой скачок» в Китае, нацеленная на резкий подъем экономики страны, привела к массовому голоду и резкому росту детской смертности на рубеже 1950-х и 1960-х годов.

В Латинской Америке детская смертность снизилась с 21% до 1,5%, в Океании — с 9,3% до 1,8%. В середине XX века в Северной Америке наблюдалась самая низкая детская смертность в мире — на уровне 3,8%. Сейчас показатель упал до 0,6%. В Европе сейчас умирает 0,4% детей в возрасте до пяти лет, а в 1950 году этот показатель составлял 10,5%.

Сейчас почти половина случаев смерти среди маленьких детей приходится на новорожденных. Основными причинами их смерти считаются осложнения, связанные с преждевременными родами (36%), и осложнения в процессе родов (21%). После первого месяца жизни главной причиной смерти детей становятся инфекционные заболевания, в том числе малярия, диарея и пневмония. 

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Сообщество
# демография
# дети
# детская смертность
# инфографика
# смертность
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