Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Как изменилась детская смертность в регионах мира с 1950 года
ООН считает сокращение детской смертности одной из целей устойчивого развития. За последние десятилетия дети в возрасте до пяти лет стали умирать значительно реже, однако показатели зависят от региона.
В 1950 году 23% детей не доживали до пятилетнего возраста. В 2025 году этот показатель сократился до 3,5%.
В Африке в середине XX века до пяти лет погибал каждый третий ребенок. Сейчас этот показатель сократился до 6,1%, однако он различается в зависимости от страны. Например, в Нигере в 2023 году показатель детской смертности составил 11,6%.
В 1950 году в Азии до 5 лет не доживал каждый четвертый ребенок. Сейчас показатель детской смертности там сократился до 2,5%. Однако в этом регионе прогресс не всегда был устойчивым. Кампания «Большой скачок» в Китае, нацеленная на резкий подъем экономики страны, привела к массовому голоду и резкому росту детской смертности на рубеже 1950-х и 1960-х годов.
В Латинской Америке детская смертность снизилась с 21% до 1,5%, в Океании — с 9,3% до 1,8%. В середине XX века в Северной Америке наблюдалась самая низкая детская смертность в мире — на уровне 3,8%. Сейчас показатель упал до 0,6%. В Европе сейчас умирает 0,4% детей в возрасте до пяти лет, а в 1950 году этот показатель составлял 10,5%.
Сейчас почти половина случаев смерти среди маленьких детей приходится на новорожденных. Основными причинами их смерти считаются осложнения, связанные с преждевременными родами (36%), и осложнения в процессе родов (21%). После первого месяца жизни главной причиной смерти детей становятся инфекционные заболевания, в том числе малярия, диарея и пневмония.
Комментарии
Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил имена лауреатов премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ими стали американцы Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд.
Новые ископаемые находки из Южной Африки подтвердили, что человек прямоходящий — наш прямой предок — существовал уже два миллиона лет назад. Также ученые раскрыли уникальные детали того, как он приспосабливался к жизни и соперничал с сородичами.
Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил имена лауреатов премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ими стали американцы Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд.
Планетологи давно пытаются разгадать тайну образования самого необычного облака на Марсе, длина которого может достигать примерно двух тысяч километров. Авторы нового исследования сопоставили данные европейского орбитального аппарата Mars Express с компьютерной моделью атмосферы Красной планеты и пришли к выводу, что оно возникает благодаря редкому физическому процессу.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Марта, 2015
Хоббиты Толкиена родом с острова Флорес?
19 Декабря, 2019
Электромобили: нескромные могильщики рабочих мест
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно