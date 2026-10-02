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Западного сережчатого личинколюба — одну из самых редких птиц Африки — впервые сняли на видео
Западного сережчатого личинколюба (Lobotos lobatus) — одну из загадочных лесных птиц Африки, которую считали «потерянной» для науки, — впервые в истории удалось снять на видео.
Исследователи Стефани Бартлетт и Паулу Дитцель из Международного партнерства по охране птиц (IBCP) обнаружили редкую птицу в национальном парке Тай в Западной Африке.
До открытия Бартлетт и Дитцеля западный сережчатый личинколюб считался одним из 126 видов птиц, «потерянных» для науки. Так обычно называют виды, которые не удавалось достоверно наблюдать на протяжении как минимум десяти лет. В последний раз эту птицу фотографировали в национальном парке Какум в Гане в 2010 году, а затем — в лесном заповеднике Атева в 2013-м. После этого подтвержденных наблюдений не было.
Бартлетт и Дитцель вновь обнаружили вид во время шестимесячной экспедиции по Западной Африке. Перед поездкой они в шутку обсуждали возможность найти какую-нибудь «потерянную птицу», например западного сережчатого личинколюба, хотя прекрасно понимали, что шансы на такую встречу крайне невелики.
Согласно сообщению IBCP, однажды днем, переходя по небольшому мосту под высоким пологом тропического леса, исследователи заметили быстрое движение над головой. Вглядевшись в густую листву, они вскоре увидели характерное желтое, оранжевое и черное оперение птицы.
Опытный фотограф Бартлетт уже держала наготове камеру и сразу начала снимать птицу, перелетавшую с ветки на ветку над ручьем. Ей удалось сделать самые качественные фотографии этого вида из когда-либо полученных, а также первую известную видеозапись.
Этот вид чрезвычайно трудно обнаружить. Обычно птицы держатся на высоте от 20 до 50 метров над землей, высоко в кронах самых высоких деревьев. Кроме того, они перемещаются вместе со смешанными стаями птиц и отличаются удивительной молчаливостью. Более того, до сих пор не существует ни одной аудиозаписи голоса этого вида.
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