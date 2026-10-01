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Машина массой 1680 тонн начала проходку тоннеля под Гудзоном

Мощные режущие диски пришли в движение на гигантской тоннелепроходческой машине, которой предстоит начать прокладку нового железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон, связав Манхэттен с Нью-Джерси.

Машина массой 1680 тонн начала проходку тоннеля под Гудзоном / © AP Photo / Ted Shaffrey

Представители власти и общественность собрались в Норт-Бергене, штат Нью-Джерси, чтобы торжественно запустить проект Gateway — один из крупнейших проектов развития общественного транспорта в США за последние несколько поколений.

Тоннелепроходческая машина массой 1680 тонн имеет длину почти с два футбольных поля и оснащена режущими элементами, твердость которых превышает твердость алмазов. Машина была изготовлена по специальному заказу в Германии и доставлена в США по частям. В течение последних нескольких месяцев ее тщательно собирали непосредственно на строительной площадке в Норт-Бергене.

Это одна из двух тоннелепроходческих машин, которым предстоит проложить участок длиной 1,6 километра через плотные вулканические породы Палисадских утесов. Расчетная скорость проходки составляет 9,1 метра в сутки. Затем эстафету примет вторая машина, которой предстоит проложить участок тоннеля непосредственно под руслом Гудзона.

Стоимость проекта оценивается в 16 миллиардов долларов, а завершить его планируется примерно за десять лет. При этом реализация проекта уже столкнулась с многолетними политическими и финансовыми трудностями. В прошлом году администрация президента Дональда Трампа приостановила федеральное финансирование проекта, что привело к кратковременной остановке строительных работ. Впоследствии федеральный судья распорядился возобновить выплаты, пока продолжалось судебное разбирательство.

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