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Рейтинг: лучшие исследовательские больницы мира по репутации в 2026 году
Медицинские исследования способствуют появлению новых методов лечения, привлекают научные кадры и укрепляют международную репутацию академических медицинских центров. Однако больницы, обладающие самыми сильными брендами в целом, не всегда занимают лидирующие позиции именно по научно-исследовательской деятельности.
Инфографика выше представляет рейтинг лучших исследовательских больниц мира по репутации в 2026 году на основе данных отчета Global Top 250 Hospitals.
С первых строк рейтинга заметно географическое разнообразие: каждая из четырех ведущих больниц расположена в своей стране.
Первое место занимает немецкая Charité – Universitätsmedizin Berlin с результатом 88,5 балла. На второй позиции находится The University of Tokyo Hospital, набравшая 87,1 балла. Третье место занимает южноафриканская Groote Schuur Hospital с оценкой 86,6 балла.
В первую десятку вошли учреждения из восьми стран и пяти регионов мира. Япония и Великобритания представлены двумя больницами каждая, тогда как еще шесть государств делегировали по одному медицинскому центру.
В общем рейтинге индекса силы бренда Brand Strength Index Соединенные Штаты представлены пятью больницами в первой десятке, однако ни одна из них не вошла в топ-10 именно по научной репутации. Johns Hopkins Hospital, признанная сильнейшим больничным брендом мира, занимает лишь 11-е место по исследовательским показателям с результатом 81,0 балла. Этот контраст показывает, что специализированные критерии оценки способны существенно изменить расстановку сил. При этом Северная Америка представлена 29 больницами в общем списке ста лучших медицинских учреждений мира.
Значение научных исследований выходит далеко за рамки академического престижа. Программы National Institutes of Health, ориентированные на трансляционную медицину, направлены на то, чтобы результаты фундаментальных исследований быстрее превращались в новые методы диагностики и лечения благодаря сотрудничеству медицинских учреждений.
Исследовательский рейтинг основан на восприятии медицинского сообщества. При расчете учитываются репутация, инновационная активность, научные прорывы, внедрение результатов исследований в клиническую практику и способность привлекать талантливых специалистов. Кроме того, анализируются вклад учреждений в медицинскую науку и готовность профессионалов рекомендовать их в качестве партнеров для совместных исследований.
В рамках исследования были опрошены 2500 практикующих специалистов здравоохранения из 30 стран. Поэтому рейтинг отражает прежде всего восприятие научного потенциала больниц профессиональным сообществом, а не только количество научных публикаций или уровень их цитируемости.
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