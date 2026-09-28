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Самый дальнемагистральный двухдвигательный лайнер получил новые двигатели
Американский производитель авиационных двигателей и оборудования Pratt & Whitney поставил первый самолет, оснащенный новым турбовентиляторным двигателем GTF Advantage. По сравнению с нынешней версией GTF он обеспечивает до 8% большую взлетную тягу, а межремонтная наработка двигателя может увеличиться вдвое.
Компания Pratt & Whitney, входящая в состав RTX и базирующаяся в штате Коннектикут, объявила о вводе в эксплуатацию GTF Advantage. Первым самолетом с новым двигателем стал Airbus A321XLR, переданный авиакомпании United Airlines. Ожидается, что внедрение новой версии повысит эффективность всего семейства A320neo.
По данным RTX — глобального производителя аэрокосмических и оборонных систем, ранее известного как Raytheon Technologies, — GTF Advantage должен обеспечить Airbus A321XLR повышенную надежность, большую тягу и возможность выполнять более дальние рейсы.
A321XLR представляет собой узкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер, способный преодолевать до 8 700 километров. Самолет создавался для соединения маршрутов, которые прежде было трудно обслуживать узкофюзеляжными машинами.
Новая версия двигателя обеспечивает на 4–8% большую взлетную тягу, чем нынешняя модель GTF. По утверждению производителя, дополнительная мощность позволяет увеличить дальность полета самолета.
United Airlines стала первой авиакомпанией, получившей самолет с новой версией двигателя. При этом GTF Advantage отличается не только большей тягой, но и повышенной долговечностью: его ресурс до технического обслуживания может быть до двух раз выше. Кроме того, GTF Advantage получил, как утверждает компания, наиболее совершенную «горячую часть» среди двигателей для узкофюзеляжных самолетов. В нее входят компоненты, работающие внутри двигателя при одних из самых высоких температур. Несмотря на конструктивные изменения, GTF Advantage сохраняет совместимость с существующей версией двигателя GTF. Это может упростить эксплуатацию для авиакомпаний, в парках которых будут одновременно использоваться самолёты с двумя стандартами двигателей.
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