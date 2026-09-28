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Гиперзвуковую ракету Blackbeard впервые заметили в полете на F/A-18 Super Hornet
ВМС США впервые показали гиперзвуковые ударные ракеты Blackbeard, установленные под крыльями истребителей F/A-18E/F Super Hornet во время реальных летных испытаний.
Военно-морские силы рассчитывают начать хотя бы ограниченную эксплуатацию Blackbeard не позднее 2028 года, получив для палубной авиации новое скоростное оружие большой дальности, предназначенное прежде всего для поражения кораблей противника. При этом ракету с самого начала разрабатывают с расчетом на относительно невысокую стоимость и возможность быстрого серийного производства.
Компания Castelion, разработчик Blackbeard, сообщила, что ракета сможет поражать цели на дальности чуть менее 800 километров. Не исключено также, что вторая ступень имеет собственный двигатель, позволяющий ей продолжать разгон или сохранять высокую скорость на протяжении полета. Похожая схема ранее рассматривалась в качестве возможного варианта двигательной установки российской ракеты Циркон.
Обе ступени ракеты оснащены крестообразными стабилизаторами. Верхняя ступень имеет хорошо заметную продольную грань вдоль корпуса и слегка напоминающую клюв носовую часть. Размеры ракеты можно приблизительно оценить по транспортировочной тележке, на которой она установлена.
Синие полосы на обеих ступенях обычно обозначают инертный, не содержащий взрывчатого вещества боеприпас, предназначенный для обучения или испытаний. Это позволяет предположить, что перед нами настоящая, но невооруженная ракета, а не макет или полноразмерный муляж.
Опубликованные кадры летных испытаний также подчеркивают сравнительно небольшие размеры Blackbeard. Первым оперативным носителем ракеты, вероятно, станет Super Hornet, однако в дальнейшем ее интеграция на другие самолеты может пройти достаточно быстро.
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