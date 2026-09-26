Почему кошка будит хозяина ранним утром?

Хозяева кошек часто сталкиваются с неприятной ситуацией. Домашние любимцы будят их по утрам. Можно подумать, животные проголодались и ждут, что их покормят, но это не всегда так.

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Ранее утро. До будильника еще целый час, а может, это вообще выходной день. Однако поспать не удалось. Кошка громко мяучит, трогает лапой лицо, а то и вовсе стаскивает одеяло. Всем своим поведением животное показывает: «эй, мой человек, хватит спать!» Что в этот момент хочет получить кошка? Еду? Иногда кошка действительно успевает проголодаться, но есть и другая причина такого поведения.

Кошки — животные сумеречные. Однако сумерки бывают не только вечером, но и ранним утром. Именно на предрассветные часы приходится один из пиков активности домашних любимцев. В природе кошки в это время охотятся, а дома они могут бодрствовать и к раннему утру успевают соскучиться.

Люди же часто живут в другом ритме. Днем они пропадают на работе или учебе, уделяя мало времени питомцу, а ночью и ранним утром спят. Предрассветные часы для человека — период сладкого, хоть и не самого крепкого сна. Вот только кошку такой распорядок дня может не устраивать.

Кошки — животные социальные. Их часто считают независимыми и самостоятельными. Доля правды в этом есть, но это не отменяет потребности кошки в общении с человеком. А что делает человек? Днем где-то пропадает, а утром тратит время на сон. Получается, время, которое человек мог бы потратить на игру с кошкой, он тратит на какое-то бесполезное с точки зрения питомца занятие. Позволить человеку поспать в такой ситуации — это упущенная возможность провести время вместе.

Между тем люди неосознанно поощряют такое поведение. Проснувшись, человек идет кормить свою кошку. Та, в свою очередь, понимает, что будить человека выгодно. Можно не только внимание получить, но и поесть.

Что специалисты рекомендуют делать в такой ситуации? Если кошка успевает проголодаться, то нужно наладить режим ее кормления в соответствии с графиком семьи. Важно также учесть, получает ли животное достаточно внимания в дневное время. Кроме того, не стоит неосознанно поощрять утреннее поведение животного, если оно приносит дискомфорт. Если кошка получает желаемое, то и продолжит так поступать.

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