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Roman Markin
Roman Markin
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NASA выбрала систему, которая должна производить половину еды для марсианского экипажа на месте

NASA подвела итоги конкурса Mars to Table, участникам которого предложили спроектировать не отдельную космическую теплицу, а всю систему питания марсианской базы целиком. Главный приз в 300 тысяч долларов получила концепция ANI: она объединяет выращивание растений, грибы, ферментацию и переработку питательных веществ и должна обеспечивать на месте около половины необходимой еды.

Сообщество
# Mars to Table
# NASA
# астронавты
# биореакторы
# космические технологии
# космическое питание
# космическое сельское хозяйство
# Марс
# пилотируемая космонавтика
# ферментация
Иллюстрация программы Deep Space Food Challenge: Mars to Table / © NASA
Иллюстрация программы Deep Space Food Challenge: Mars to Table / © NASA

Задача конкурса была ближе к проектированию небольшого автономного хозяйства, чем к разработке очередного блюда для астронавтов. NASA задала сценарий базы на Марсе с экипажем из 15 человек, который должен прожить на поверхности 500 марсианских суток — примерно 513 земных дней. Участникам требовалось представить план размещения оборудования, рацион, порядок работы всей системы и способы справляться с ограниченными ресурсами. Всего агентство получило 113 заявок из 33 стран и 28 американских штатов.

Победила Чиньере Укедже из Филадельфии с проектом Adaptive Nourishment Infrastructure, или ANI. Вместо ставки на один способ производства пищи она собрала несколько технологий в одну систему: растения выращиваются в контролируемой среде, часть продуктов получают с помощью грибов и ферментации, а биореакторы возвращают питательные вещества в оборот. Остаток рациона предлагается привозить с Земли.

Показательная деталь проекта — ANI не обещает сделать базу полностью независимой от земных поставок. Цель — производить на месте около 50 процентов еды. Для реальной экспедиции такой гибридный подход может быть важнее красивой идеи полной автономности: система должна продолжать кормить людей даже при нехватке воды или энергии, поломке оборудования либо дефиците рабочего времени экипажа.

Редис в установке Advanced Plant Habitat на Международной космической станции во время эксперимента Plant Habitat-02 / © NASA
Редис в установке Advanced Plant Habitat на Международной космической станции во время эксперимента Plant Habitat-02 / © NASA

Второе место и 200 тысяч долларов получила команда Cislune с проектом Fresh, Ferment, Reserve. Здесь тоже сделали ставку не только на свежий урожай. Выбранные с помощью моделей культуры предполагается выращивать на базе, часть урожая превращать в привычные продукты с помощью контролируемого культивирования, а от сбоев систему страхует отдельный запас продовольствия с Земли. Еще три проекта получили специальные премии по 50 тысяч долларов, а бельгийскую Astrofood NASA отдельно отметила как международного победителя.

Нынешний конкурс заметно отличается от предыдущего Deep Space Food Challenge 2021–2024 годов. Тогда участники в первую очередь создавали и испытывали отдельные технологии производства пищи. В Mars to Table NASA потребовалась уже архитектура всей системы: как технологии будут работать вместе, сколько времени потребуют от экипажа и что произойдет, если один из элементов временно выйдет из строя.

Причина такого перехода вполне практическая. На Международную космическую станцию почти всю пищу можно приготовить и упаковать на Земле, а затем регулярно доставлять грузовыми кораблями. Для Марса такая схема гораздо сложнее: один перелет занимает многие месяцы, масса грузов ограничена, а часть продуктов должна сохранять питательную ценность годами. Поэтому будущая марсианская кухня, вероятно, будет не одной технологией, а сочетанием земных запасов, выращивания растений и переработки сырья непосредственно на месте.

Из чего состоит ANI
Из чего состоит ANI

Пока ни ANI, ни другие победившие проекты не выбраны в качестве реальной системы питания будущей марсианской экспедиции. Это концептуальный конкурс: NASA рассматривает победителей как источник решений, которые в дальнейшем можно отдельно разрабатывать и испытывать. Само агентство пока не объявляло ни дату пилотируемой высадки на Марс, ни окончательную архитектуру такой базы.

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Сообщество
# Mars to Table
# NASA
# астронавты
# биореакторы
# космические технологии
# космическое питание
# космическое сельское хозяйство
# Марс
# пилотируемая космонавтика
# ферментация
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